Entradas Air Supply en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Gran Rex

Air Supply regresa a la Argentina en 2026 para celebrar su 50° aniversario con un concierto en el Teatro Gran Rex. Cuándo tocan, cómo comprar las entradas, cuánto salen y todo lo que necesitas saber para no perderte este show único.

Air Supply confirmó su regreso a la Argentina: cuándo tocan en Teatro Gran Rex

El legendario dúo de Graham Russell y Russell Hitchcock, tendrá un concierto el martes 12 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex. El par británico-australiano celebrará su medio siglo de música y amistad con la gira 50th Anniversary Tour. Los fanáticos podrán vivir en vivo clásicos eternos como “All Out of Love”, “Lost in Love”, “Making Love Out of Nothing At All”, “The One That You Love” y “Here I Am”, pero también escuchar algunos de sus nuevos lanzamientos.

Air Supply toca en el Gran Rex el martes 12 de mayo de 2026 y las entradas ya están disponibles

Desde su primer encuentro en 1975, durante la producción australiana de Jesucristo Superstar, Russell y Hitchcock han recorrido el mundo con más de 5.000 conciertos y más de 20 millones de discos vendidos. Su éxito los llevó a igualar a The Beatles con cinco singles consecutivos en el Top 5 de los rankings internacionales.

Ahora, el público argentino tendrá la oportunidad de revivir una historia legendaria en una noche que promete ser inolvidable. Air Supply trerán a Buenos Aires su música romántica y melodía memorables bajo la dirección musical del guitarrista Aaron McLain, y con Mirko Tessandori en los teclados, Pavel Valdman en batería y Doug Gild en el bajo.

Cómo comprar las entradas para Air Supply en Argentina

Las entradas para ver a Air Supply en el Gran Rex el próximo 12 de mayo a las 20:30 hs ya están disponibles en la página oficial de Tu Entrada y se podrá financiar en hasta seis cuotas sin interés con ciertos bancos. Los precios de las entradas varían de acuerdo a la ubicación: