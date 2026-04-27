"Florece en el caos": NTVG conquistó Ferro con un show histórico de 3 horas y 30.000 almas

No Te Va Gustar, recital en Ferro 2026. Crédito: agustindusserre & @arnedonacho

La noche del sábado 25 de abril de 2026 en el barrio porteño de Caballito no fue una más. Bajo un cielo despejado y un clima espectacular, el longevo e imponente Estadio Ferro Carril Oeste fue testigo del regreso de No Te Va Gustar (NTVG) a los escenarios de Argentina. Durante tres horas, 30.000 almas se congregaron para la presentación oficial de "Florece en el caos", el último trabajo discográfico de la banda liderada por Emiliano Brancciari.

Desde los primeros acordes, quedó claro que la apuesta era técnica y emocionalmente ambiciosa. El sonido, excelente y demoledor, permitió apreciar cada matiz de la sección de vientos y la solidez de una banda que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Sin invitados especiales, el foco estuvo puesto exclusivamente en la conexión orgánica entre los músicos y su fiel público, que no dejó de agitar y acompañar a la banda.

No Te Va Gustar, recital en Ferro 2026. Crédito: agustindusserre & @arnedonacho

Durante tres horas de un despliegue musical imponente, la banda recorrió una lista de 40 canciones que equilibró la frescura del nuevo material con la nostalgia de sus grandes éxitos. Las nuevas composiciones de "Florece en el caos", que ya superan los 15 millones de escuchas globales, convivieron en perfecta armonía con esos clásicos que el público exige a gritos.

No Te Va Gustar, recital en Ferro 2026. Crédito: agustindusserre & @arnedonacho

Los momentos más destacados del recital de NTVG en Ferro 2026

Momentos de altísima emotividad se vivieron con interpretaciones magistrales de "Verte reír", "Clara" y "Josefina", coreadas al unísono por un estadio que no dejó de saltar. La energía no decayó en ningún momento, alcanzando picos de puro rock con "No hay dolor" y la explosiva "Fuera de control", demostrando la vigencia de un sonido que marcó a varias generaciones. Lo mismo ocurrió con el reconocido tema "Que no te queden marcas", la canción que hace referencia a los desaparecidos en la dictadura cívico-militar en Sudamérica. Luego de aquel momento, la gente comenzó a cantar contra los genocidas, "El que no salta, es militar"; y también en repudio al gobierno de Javier Milei. "El que no salta, votó a Milei".

No Te Va Gustar, recital en Ferro 2026. Crédito: agustindusserre & @arnedonacho

El cierre, como no podía ser de otra manera, fue una despedida a flor de piel: la banda eligió "Volvé a tu casa" para poner el broche de oro a una jornada que quedará grabada en la memoria de los fanáticos. Con este triunfo en Buenos Aires, NTVG inicia formalmente su gira por el país, que los llevará a recorrer más de 25 ciudades, reafirmándose como uno de los pilares del rock uruguayo que sigue haciendo historia a lo largo y ancho de la Argentina.

La gira completa de NTVG en Argentina 2026