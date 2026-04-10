No Te Va Gustar le hace frente a la crisis con Florece en el Caos: "Tratamos de expresar lo que vemos"

Son las 12 del mediodía de un día laborable en la Ciudad de Buenos Aires. En una terraza a cielo abierto, y despejado, Emiliano Brancciari y Denis Ramos reciben a El Destape para charlar de su nuevo disco: Florece en el Caos. Con un título que refleja absolutamente la realidad del país, y con la mira puesta en el próximo show en Ferro (NdeR: 25 de abril, entradas por Enigma Tickets), el líder de la banda y su histórico ladero al frente del trombón no dudaron: "La gente viene a sacar muchas cosas que tiene adentro".
-El título del álbum se aggiorna mucho con la realidad que vivimos hoy en día.
EMILIANO BRANCCIARI: Es un título que se adapta bastante a la realidad. Creo que en todos los álbumes siempre hay algo de nuestra forma subjetiva de ver el mundo y tratamos de expresar lo que sentimos acerca de lo que vemos, lo que nos indigna, lo que queremos que cambie. Obviamente, también, los sentimientos. Es un disco variado en ese sentido. Yo creo que en tiempos de crisis, creo que la música es un refugio maravilloso. La gente se agarra del arte, de las canciones, y se deja llevar por esos momentos de alivio ante tanto caos. Viene por ahí y también nos pasa a nosotros como público".
DENIS RAMOS: La gente viene a sacar muchas cosas que tiene adentro, a gritar canciones al aire, al viento. Me imagino y veo que es una forma de expresión, no solamente del artista sino del público en general que va a soltar un poco y a disfrutar de los conciertos.
-¿Qué canciones elegirían para decirle a la gente 'escuchen estas tres que así se van a enganchar'?
EB: Yo les diría la primera, "Halcones y Payasos", que es un comienzo súper potente y demuestra que es un álbum bastante rockero. También podría ser la canción "No somos nosotros", la anteúltima, que dura casi seis minutos y es una descarga de energía bastante fuerte. Y para cambiar un poco, "En mil pedazos", la canción número 3, que muestra otro costado, un poquito más pop".
DR: Elegimos arrancar el disco con mucho power y cerrarlo totalmente con lo contrario, algo muy tranquilo, sin batería y una orquesta sonando atrás para despedir el disco de una manera tranquila dentro del caos que hay en las 9 canciones anteriores: "Cartas por jugar".
-Más allá de los años, siguen vigentes y se renuevan con diferentes canciones. ¿Cuál es el secreto?
EB: Ojalá que haya No Te Va Gustar para rato, hasta donde nos dé el cuerpo. Nos gusta seguir siendo una banda vigente, más allá de los años. Nos gusta el presente, mirar para adelante y seguir haciendo canciones, lo que nos gusta, esa es la fórmula. Y tener un grupo a nivel humano sano, contra eso no hay nada. Hacer lo que a uno le gusta y tener un grupo humano lindo y que se cuida, me parece que tenemos banda para muchos años más".
DR: "Es una de las claves que nos tiene acá. Respetarnos a nosotros primero, la parte artística como principal motor, y respetar al público que nos ha bancado un montón de cosas, incursionar en diferentes géneros. Y disfrutar el camino, porque eso es lo que nos tiene hoy acá, disfrutando y haciendo una música nueva.
-En tiempos en los que parece que la historia se olvida, Florece en el Caos es un aire fresco a la memoria.
EB: Es nuestra manera de expresar lo que sentimos, ojalá que la gente se sienta identificada con algunas de las canciones. Nosotros lo hacemos, primero, por nosotros. Disfrutamos si la gente se siente interpelada, identificada o siente empatía con alguna de las letras. Vamos a hacer un show largo, porque nos gusta tocar, porque la gente también espera eso. Vamos a tocar dos horas, dos horas y media. Los clásicos van a estar y también alguna cosita que no hacemos hace tiempo.