Conmoción en Telefe: una reconocida exfigura del canal podría iniciarle acciones legales

Este lunes se desarrollará una nueva edición de los premios Martín Fierro, que galardonan a lo mejor de la televisión argentina. Una enorme cantidad de figuras dirán presente en la alfombra roja, algunos por ciclos donde aún permanecen y otros que se reencontrarán con antiguos compañeros de estudio.

Nancy Pazos es un ejemplo de este último escenario. La reconocida periodista compartirá mesa con sus demás excolegas de A la Barbarossa, programa que tiene un buen número de nominaciones: una como "mejor magazine"; otra para Georgina como "mejor conductora femenina"; dos para Mariana Brey y Analía Franchín (ambas por "mejor panelista femenina") y una más para Paulo Kablan (como "mejor panelista masculino").

Nancy Pazos advirtió que piensa decir "unas cositas" si sube a recibir el Martín Fierro.

Esto promete llamar la atención de muchos, teniendo en cuenta que la salida de Pazos no fue en los mejores términos y despertó cierta polémica. Debido a ello, fue entrevistada por Ángel de Brito en LAM y ahí no solo adelantó que piensa dar un mensaje categórico en caso de subir al escenario, sino que también podría sacarle "unos morlacos" a la señal de las tres pelotas.

¿Qué dijo Nancy Pazos sobre los Martín Fierro y Telefe?

En primera medida, comentó que estará en "la mesa de mi programa en Telefe, que estamos nominados" y que subirá "con todo mi equipo a recibir la estatuilla y hablaré, olvidate". "Este Martín Fierro se merece que Nancy suba y diga algunas cositas", deslizó, haciendo hincapié en que "el Gobierno se merece un mensaje, el Presidente se merece un mensaje, nuestros colegas periodistas también". De todos modos, indicó: "No quiero decir mucho más porque después le van a sacar el premio al programa solo para que yo no suba al escenario".

Con relación a sus compañeros en terna, sostuvo: "Georgina lo merece como conductora, pero si gana Brey no creo que me dejen subir al escenario. La nominación de Brey y Analía es un poco mía, porque si no tenían partenaire, no tenían nominación".

En cuanto a la situación con el canal, expuso: "No me volvieron a contratar, me cayó como el orto. No tengo rol de víctima, no me gustó nada, son decisiones de los canales". Además, tras contar que "fueron ocho años" pero que de igual manera "no extraño nada porque me reconvierto rápido", sentenció: "El estatuto del periodista recién caduca en un año, así que todavía estoy a tiempo de llevarme unos morlacos".