Patricia Bullrich y Jorge Macri se cruzaron por el estado de los subtes en la Ciudad 

Bullrich y Macri se cruzaron por el subterráneo porteño.

La actual senadora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, protagonizaron un fuerte intercambio donde la exministra de Seguridad puso de manifiesto la falta de inversión en el subte de la Ciudad. Tras las críticas de su ex correligionaria en el partido amarillo, Macri salió a defender la gestión el PRO en esa materia y puso de relieve las medidas que se están implementando para revertir el deterioro.

La mecha se encendió tras un posteo de Bullrich, quien tras una visita a Santiago de Chile, comparó la evolución de la red de transporte de ambas capitales. "Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión", disparó la ex titular de la cartera de Seguridad en X.

Para Bullrich, la Ciudad perdió el rumbo en materia de infraestructura y señaló que mientras otras capitales avanzaron de forma sostenida en los últimos 50 años, Buenos Aires se quedó estancada discutiendo "parches". Según su visión, el servicio actual funciona de forma deficiente, con líneas que no logran una conexión efectiva, lo que complica el traslado diario de los ciudadanos.

“Un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una Ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado”, cuestionó la titular del bloque libertario en el Senado.

La respuesta de Jorge Macri: "Diagnosticamos y hacemos"

Ante las críticas de su antigua aliada, Jorge Macri optó por un tono que combinó el consenso con la defensa de su gestión. "Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban", respondió el Jefe de Gobierno, asumiendo la deuda histórica pero marcando una diferencia en la ejecución: "¡Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!".

Al citar el posteo de la legisladora, Macri detalló una serie de medidas que buscan revertir el deterioro del sistema: entre los puntos más destacados, subrayó la licitación de la Línea F, un proyecto postergado que representa la primera línea nueva en 25 años. Asimismo, hizo hincapié en la renovación del material rodante, y mencionó la compra de 174 coches 0KM para la Línea B y otros 50 para las líneas A y C.

El alcalde porteño concluyó su defensa asegurando que, aunque todavía "falta", el subte volvió a ser una "prioridad" para la administración amarilla del subterráneo de la Ciudad. Una gestión que Bullrich acompañaba y ahora parece haberse transformado en un eje central en la disputa de liderazgos de cara al futuro político del área metropolitana.