La falsa médica de Chaco sumó otra denuncia: la acusan por la muerte de una mujer de 74 años

La causa contra Lidia Mabel Ojeda, la falsa médica que fue detenida en el marco de una investigación por ejercicio ilegal de la medicina en la provincia de Chaco, sumó una nueva denuncia en las últimas horas que podría complicar -aún más- su situación judicial.

Se trata de un hombre de 43 años de Villa Río Bermejito, quien aseguró haber reconocido a Ojeda a través de publicaciones en redes sociales como la persona que atendió a su madre, de 74 años, poco antes de su muerte ocurrida en marzo del año pasado.

Según la denuncia, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital local con fuerte dolor en el pecho. Allí habría sido atendida por Ojeda, quien indicó la aplicación de medicación intravenosa que habría provocado que la paciente comenzara a convulsionar.

La familia sostuvo que durante la atención médica no se le suministró oxígeno ni suero y que la mujer falleció unas horas más tarde. El certificado de defunción fue firmado por la propia Ojeda, quien describió como causa de muerte un “paro cardiorrespiratorio” e “insuficiencia cardiorrespiratoria”.

Las graves acusaciones que se suman

El caso se incorporó al expediente judicial que ya investigaba a Ojeda por usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina en distintos hospitales públicos chaqueños. Al mismo tiempo, el fiscal Marcelo Soto le imputó el nuevo delito de homicidio con dolo eventual por la muerte de un paciente de 63 años, ocurrida el 21 de diciembre pasado en el Hospital "Dr. Emilio Federico Rodríguez" de Quitilipi. Después de ser notificada por las acusaciones, Ojeda optó por no declarar.

La fiscalía ahora deberá resolver si solicita o no su prisión preventiva. La investigación busca determinar desde cuándo la mujer ejercía ilegalmente y en cuántos centros de salud llegó a trabajar utilizando la matrícula profesional MP 6822, que pertenece a un médico real al que le suplantó la identidad. De acuerdo a los datos incorporados a la causa, sólo en el hospital de Quitilipi -donde habría trabajado desde mayo de 2025- atendió a más de 1.200 pacientes y firmó al menos nueve certificados de defunción.

Cómo descubrieron a la falsa médica

El escándalo salió a la luz después de que las autoridades sanitarias detectaran irregularidades en el desempeño de Ojeda durante guardias médicas del hospital de Machagai.

La denuncia formal fue presentada por el director de la Zona Sanitaria II, Orlando Di Nubila, quien aseguró que el personal del hospital comenzó a sospechar al advertir que la supuesta médica mostraba desconocimiento en procedimientos clínicos básicos. “El resto del personal se dio cuenta de que le faltaba mucha capacitación”, explicó el funcionario.

Además, señaló que existían contradicciones en las versiones que brindaba Ojeda sobre su lugar de origen y residencia. En el allanamiento a su domicilio, la Justicia secuestró uniformes médicos, insumos hospitalarios, documentación de pacientes, un sello oficial del Ministerio de Salud Pública del Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi y restos de papeles quemados.