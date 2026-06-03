La astrología pronosticó cómo sale Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: "La energía"

La astrología pronosticó cómo sale Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026

La Selección Argentina debutará en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 ante Argelia con el objetivo de sumar los primeros tres puntos en el certamen en lo que será el primer paso a la defensa del título conseguido en Qatar 2022. La astrología habló en las últimas horas y reveló qué sucederá en dicho compromiso que tendrá lugar el martes 16 de junio a las 22 horas de nuestro país. Teniendo en cuenta algunos aspectos, el tarotista conocido en X (ex-Twitter) como @LoDiceLaLuna lo contó en un interesante hilo.

Qué dice la astrología sobre el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia

"El encuentro se perfila como un partido trabado y friccionado, con riesgo de empate, pero donde la energía de Argentina termina imponiéndose. Estamos ante una promesa de gloria que se consolidará con el correr de los partidos", escribió el astrólogo en la publicación de la mencionada red social. Un detalle no menor es que "recomendó" para optimizar la energía que la "Albcieleste" utilice pantalón y medias blancas -ambas cosas serán azules-, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez tendrá que lucir indumentaria roja..

El usuario de X tuvo varios puntos en cuenta para su pronóstico entre los que están Lionel Scaloni, Lionel Messi, la AFA y Argelia. En cuanto al DT, "enfrenta una tensión emocional y será vital que el cuerpo técnico lo respalde dándole tranquilidad necesaria para evitar errores tácticos". El astro rosarino "atraviesa tensiones físicas que requieren precaución extrema, principalmente en el primer partido, aunque se espera que cargue su energía y potencia mientras avanza la fase", aseveró el tarotista.

Por otro lado, la AFA tiene un "destino ineludible con un logro trascendental" y el equipo acompañará con "fuerza, coraje y voracidad". Además, analizó a nuestro país y contó que está bien posicionado para competencias internacionales. Por último, sobre el rival sostuvo que no cuenta con aspectos para menospreciar, que mejoró con el paso de los años y posee un gran juego que la posiciona bien para el torneo, aunque no avanzaría.

Parte del análisis del astrólogo sobre el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia

Los minutos claves a tener en cuenta en Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026

El astrólogo también detalló los minutos que pueden ser importantes para ambas selecciones durante el partido. "Primer tiempo - minutos 1/2, 7, 10, 22, 27/29, 31, 39, 42/44 y 48. Segundo tiempo - minutos: 15, 19, 23, 26, 29, 32 y 51/52.

Cuándo es el partido entre la Selección Argentina y Argelia por el Grupo J del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado argelino tendrá lugar el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos, desde las 22 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará días antes del partido.

Los amistosos de la Selección Argentina previos al Mundial

Argentina vs. Honduras - Sábado 6 de junio a las 21 horas de Argentina. Argentina vs. Islandia - Martes 9 de junio, en horario a definir.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial