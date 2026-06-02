Diego Lugano chicaneó a Messi por las polémicas de Argentina en el Mundial 2022: "Penales"

A falta de nueve días para el inicio del Mundial 2026, declaraciones de Diego Lugano generaron repercusión en el fútbol. El histórico excapitán de Uruguay, que disputó 95 partidos con la "Celeste", analizó el panorama de las selecciones candidatas al título y dejó una frase que rápidamente despertó controversia al vincular a Lionel Messi y la Selección Argentina con algunas de las polémicas arbitrales que rodearon la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Actualmente panelista en ESPN Brasil, el exdefensor de San Pablo y Juventus, entre otros, se refirió a las posibilidades de Portugal en la próxima cita mundialista y utilizó como ejemplo el recorrido de Argentina hacia el título conseguido en Medio Oriente.

Durante su participación en un programa televisivo brasileño, Lugano fue consultado sobre cuál considera que es la principal candidata a quedarse con el Mundial 2026 y respondió con ironía, involucrando a Cristiano Ronaldo y a Messi. "Portugal es candidato porque Cristiano va a tener penales a favor como tuvo Messi en Qatar. Es la realidad. Va a haber una energía favorable para no generar polémica", expresó entre risas.

El antecedente de los penales para la Selección Argentina en Qatar 2022

La referencia de Lugano apuntó a los seis penales que ejecutó Messi durante los siete partidos que disputó Argentina en Qatar 2022. Aquel torneo terminó con la tercera estrella para la Albiceleste luego de una campaña histórica que culminó con la recordada final frente a Francia en el estadio Lusail.

Pese a que la FIFA respaldó las decisiones arbitrales tomadas durante el certamen, distintos sectores del fútbol internacional cuestionaron algunos fallos y generaron debates que continúan hasta la actualidad. Las palabras del exdefensor, campeón de la Copa América 2011 con Uruguay, se suman a una larga lista de opiniones que han surgido desde entonces, aunque esta vez aparecieron en un contexto diferente: la previa de un nuevo Mundial.

Cristiano Ronaldo busca hacer historia en el Mundial 2026

Más allá de la comparación con Messi, Lugano explicó que una de las razones por las cuales considera a Portugal un serio aspirante al título es la presencia de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués llegará al Mundial 2026 con la posibilidad de convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo, una marca histórica que reforzará aún más su legado en el fútbol internacional.

Además, Portugal atraviesa una etapa de renovación que combina experiencia y juventud, con una generación que ha logrado consolidarse entre las más competitivas de Europa. Para muchos especialistas, el conjunto luso cuenta con argumentos suficientes para pelear por el título, especialmente si logra mantener el nivel mostrado en las últimas competiciones internacionales.

Brasil, el gran candidato sudamericano para Lugano

Durante la misma entrevista, Lugano también analizó el presente de las selecciones sudamericanas y eligió a Brasil como el equipo del continente con mayores posibilidades de realizar una gran campaña en el Mundial 2026.

El uruguayo destacó especialmente la llegada de Carlo Ancelotti al banco de suplentes y consideró que la Verdeamarela tiene margen para crecer durante el torneo. "Brasil es el equipo sudamericano en el que tengo más expectativas para que llegue lejos. Va a ir de menos a más", aseguró.

La elección resulta llamativa teniendo en cuenta que la Selección Argentina defenderá el título obtenido en Qatar y mantiene una base sólida bajo la conducción de Lionel Scaloni. Sin embargo, para el exfutbolista de Fenerbahce y Nacional de Montevideo, la "Canarinha" debería llegar más lejos.