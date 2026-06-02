Los 289 jugadores del Mundial 2026 que nacieron en un país y representarán a otro

El Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 contará con una gran cantidad de futbolistas que no representarán a sus países de origen. De hecho, son 289 los que forman parte de una larga lista entre los 26 elegidos por cada técnico en las 48 selecciones divididas en los 12 grupos. En la Selección Argentina de Lionel Scaloni, por ejemplo, los casos son sólo dos: Nicolás Paz y Giuliano Simeone, nacidos en España e Italia respectivamente.
Los 289 jugadores que no representarán a su país de origen en el Mundial 2026
Alemania
- Waldemar Anton (Uzbekistán).
Argelia
- Luca Zidane (Francia).
- Melvin Masti (Francia).
- Aïssa Mandi (Francia).
- Rayan Aït-Nouri (Francia).
- Jaouen Hadjam (Francia).
- Samir Chergui (Francia).
- Nabil Bentaleb (Francia).
- Farès Chaïbi (Francia).
- Houssem Aouar (Francia).
- Rayan Mahrez (Francia).
- Amine Gouiri (Francia).
- Anis Hadj Moussa (Francia).
- Farès Ghedjemis (Francia).
- Rafik Belghali (Bélgica).
- Ibrahim Maza (Alemania).
- Ramiz Zerrouki (Países Bajos).
Argentina
- Giuliano Simeone (Italia).
- Nico Paz (España).
Nicolás Paz, nacido en España que representará a la Selección Argentina
Australia
- Harry Souttar (Escocia).
- Cameron Burgess (Escocia).
- Milos Degenek (Croacia).
- Paul Okon-Engstler (Bélgica).
- Mohamed Touré (Guinea).
- Alessandro Circati (Italia).
- Awer Mabil (Kenia).
- Nestory Irankunda (Tanzania).
Bosnia y Herzegovina
- Dženis Burnić (Alemania).
- Kerim Alajbegović (Alemania).
- Sead Kolašinac (Alemania).
- Ermedin Demirović (Alemania).
- Amar Dedić (Austria).
- Ermin Mahmić (Austria).
- Osman Hadžikić (Austria).
- Armin Gigović (Suecia).
- Benjamin Tahirović (Suecia).
- Dennis Hadžikadunić (Suecia).
- Samed Baždar (Serbia).
- Jovo Lukić (Serbia).
- Ivan Bašić (Croacia).
- Amir Hadžiahmetović (Dinamarca).
- Tarik Muharemović (Dinamarca).
- Haris Tabaković (Suiza).
- Esmir Bajraktarević (Estados Unidos).
Bélgica
- Amadou Onana (Senegal).
Canadá
- Owen Goodman (Inglaterra).
- Luc de Fougerolles (Inglaterra).
- Alfie Jones (Inglaterra).
- Alphonso Davies (Ghana).
- Ismaël Koné (Costa de Marfil).
- Tani Oluwaseyi (Nigeria).
- Jonathan David (Estados Unidos).
Cabo Verde
- Sidny Lopes Cabral (Países Bajos).
- Jamiro Monteiro (Países Bajos).
- Deroy Duarte (Países Bajos).
- Laros Duarte (Países Bajos).
- Garry Rodrigues (Países Bajos).
- Dailon Livramento (Países Bajos).
- Logan Costa (Francia).
- Steven Moreira (Francia).
- Willy Semedo (Francia).
- Wagner Pina (Portugal).
- Telmo Arcanjo (Portugal).
- Hélio Varela (Portugal).
- Roberto Lopes (Irlanda).
- CJ Dos Santos (Estados Unidos).
Congo
- Lionel Mpasi (Francia).
- Arthur Masuaku (Francia).
- Gédéon Kalulu (Francia).
- Dylan Batubinsika (Francia).
- Steve Kapuadi (Francia).
- Samuel Moutoussamy (Francia).
- Gaël Kakuta (Francia).
- Cédric Bakambu (Francia).
- Yoane Wissa (Francia).
- Nathanaël Mbuku (Francia).
- Simon Banza (Francia).
- Matthieu Epolo (Bélgica).
- Joris Kayembe (Bélgica).
- Noah Sadiki (Bélgica).
- Ngalayel Mukau (Bélgica).
- Théo Bongonda (Bélgica).
- Aaron Wan-Bissaka (Inglaterra).
- Aaron Tshibola (Inglaterra).
- Timothy Fayulu (Suiza).
- Charles Pickel (Suiza).
Corea del Sur
- Jens Castrop (Alemania).
Costa de Marfil
- Yahia Fofana (Francia).
- Evan Ndicka (Francia).
- Guéla Doué (Francia).
- Seko Fofana (Francia).
- Nicolas Pépé (Francia).
- Evann Guessand (Francia).
- Elye Wahi (Francia).
- Ange-Yoan Bonny (Francia).
- Alban Lafont (Burkina Faso).
Croacia
- Josip Stanišić (Alemania).
- Marin Pongračić (Alemania).
- Mario Pašalić (Alemania).
- Mateo Kovačić (Austria).
- Luka Sučić (Bosnia y Herzegovina).
- Josip Šutalo (Bosnia y Herzegovina).
- Petar Sučić (Bosnia y Herzegovina).
- Martin Baturina (Suiza).
Curazao
- Eloy Room (Países Bajos).
- Tyrick Bodak (Países Bajos).
- Trevor Doornbusch (Países Bajos).
- Shurandy Sambo (Países Bajos).
- Jurien Gaari (Países Bajos).
- Roshon van Eijma (Países Bajos).
- Sherel Floranus (Países Bajos).
- Armando Obispo (Países Bajos).
- Joshua Brenet (Países Bajos).
- Riechedly Bazoer (Países Bajos).
- Deveron Fonville (Países Bajos).
- Godfried Roemeratoe (Países Bajos).
- Juninho Bacuna (Países Bajos).
- Livano Comenencia (Países Bajos).
- Leandro Bacuna (Países Bajos).
- Tyrese Noslin (Países Bajos).
- Ar'Jany Martha (Países Bajos).
- Kevin Felida (Países Bajos).
- Jørgen Locadia (Países Bajos).
- Jeremy Antonisse (Países Bajos).
- Sontje Hansen (Países Bajos).
- Kenji Gorré (Países Bajos).
- Jearl Margaritha (Países Bajos).
- Brandley Kuwas (Países Bajos).
- Gervane Kastaneer (Países Bajos).
Ecuador
- Hernán Galíndez (Argentina).
- John Yeboah (Alemania).
- Jeremy Arévalo (España).
Egipto
- Haissem Hassan (Francia).
Escocia
- Angus Gunn (Inglaterra).
- Scott McTominay (Inglaterra).
- Che Adams (Inglaterra).
- George Hirst (Inglaterra).
- Tyler Fletcher (Inglaterra).
- Lyndon Dykes (Australia).
- Kieran Tierney (Isla de Man).
España
- Aymeric Laporte (Francia).
Estados Unidos
- Antonee Robinson (Inglaterra).
- Giovanni Reyna (Inglaterra).
- Sebastian Berhalter (Inglaterra).
- Malik Tillman (Alemania).
- Alejandro Zendejas (México).
- Sergiño Dest (Países Bajos).
Francia
- Michael Olise (Inglaterra).
- Marcus Thuram (Italia).
- Brice Samba (República Democrática del Congo).
Ghana
- Jerome Opoku (Inglaterra).
- Antoine Semenyo (Inglaterra).
- Brandon Thomas-Asante (Inglaterra).
- Marvin Senaya (Francia).
- Elisha Owusu (Francia).
- Jordan Ayew (Francia).
- Derrick Luckassen (Países Bajos).
- Iñaki Williams (España).
Haití
- Johny Placide (Francia).
- Alexandre Pierre (Francia).
- Martin Expérience (Francia).
- Jean-Kévin Duverne (Francia).
- Jean-Ricner Bellegarde (Francia).
- Dominique Simon (Francia).
- Duckens Nazon (Francia).
- Ruben Providence (Francia).
- Josué Casimir (Francia).
- Yassin Fortune (Francia).
- Wilson Isidor (Francia).
- Lenny Joseph (Francia).
- Duke Lacroix (Estados Unidos).
- Derrick Etienne Jr. (Estados Unidos).
- Josué Duverger (Francia).
- Keeto Thermoncy (Canadá).
Inglaterra
- Marc Guéhi (Costa de Marfil).
Irak
- Hussein Ali (Suecia).
- Amir Al-Ammari (Suecia).
- Kevin Yakob (Suecia).
- Ahmed Qasem (Suecia).
- Merchas Doski (Alemania).
- Youssef Amyn (Alemania).
- Frans Putros (Dinamarca).
- Zidane Iqbal (Inglaterra).
- Marko Farji (Noruega).
Irán
- Dennis Eckert (Alemania).
- Saman Ghoddos (Suecia).
Japón
- Zion Suzuki (Estados Unidos).
Jordania
- Ali Alzaatreh (Alemania).
- Mohammad Abu Hashish (Alemania).
- Mo Abualnadi (Estados Unidos).
Marruecos
- Issa Diop (Francia).
- Redouane Halhal (Francia).
- Neil El Aynaoui (Francia).
- Samir El Mourabet (Francia).
- Ayoub Bouaddi (Francia).
- Gessime Yassine (Francia).
- Munir Mohamedi (España).
- Achraf Hakimi (España).
- Chad Riad (España).
- Ismael Saibari (España).
- Brahim Díaz (España).
- Ayoub Amraoui (Bélgica).
- Zakaria El Ouahdi (Bélgica).
- Bilal El Khannouss (Bélgica).
- Chemsdine Talbi (Bélgica).
- Noussair Mazraoui (Países Bajos).
- Anass Salah-Eddine (Países Bajos).
- Sofyan Amrabat (Países Bajos).
- Yassine Bounou (Canadá).
México
- Brian Gutiérrez (Estados Unidos).
- Obed Vargas (Estados Unidos).
- Santiago Giménez (Argentina).
- Julián Quiñones (Colombia).
- Álvaro Fidalgo (España).
Noruega
- Thelo Aasgaard (Inglaterra).
- Erling Haaland (Inglaterra).
Nueva Zelanda
- Tommy Smith (Inglaterra).
- Joe Bell (Inglaterra).
- Matthew Garbett (Inglaterra).
- Lachlan Bayliss (Nueva Zelanda).
- Nando Pijnaker (Países Bajos).
- Callan Elliot (Escocia).
- Alex Rufer (Suiza).
- Finn Surman (Gales).
Países Bajos
- Guus Til (Zambia).
Paraguay
- Juan José Cáceres (Argentina).
- Kaku (Argentina).
- Andrés Cubas (Argentina).
- Maurício (Brasil).
- Gastón Olveira (Uruguay).
Portugal
- Matheus Nunes (Brasil).
- Diogo Costa (Suiza).
Qatar
- Salah Zakaria (Egipto).
- Ahmed Fathy (Egipto).
- Ahmed Alaaeldin (Egipto).
- Meshaal Barsham (Egipto).
- Assim Madibo (Sudán).
- Almoez Ali (Sudán).
- Boualem Khoukhi (Argelia).
- Edmilson Junior (Brasil).
- Lucas Mendes (Brasil).
- Karim Boudiaf (Francia).
- Mohammed Muntari (Ghana).
- Pedro Miguel (Portugal).
- Issa Laaye (Senegal).
- Yusuf Abdurisag (Eritrea).
Senegal
- Édouard Mendy (Francia).
- Mory Diaw (Francia).
- Yevhann Diouf (Francia).
- Kalidou Koulibaly (Francia).
- Moussa Niakhaté (Francia).
- Mamadou Sarr (Francia).
- Antoine Mendy (Francia).
- Pape Gueye (Francia).
- Iliman Ndiaye (Francia).
- Ibrahim Mbaye (Francia).
- Nicolas Jackson (Gambia).
- Ismail Jakobs (Alemania).
Suiza
- Breel Embolo (Camerún).
- Yvon Mvogo (Camerún).
- Marvin Keller (Inglaterra).
Túnez
- Montassar Talbi (Francia)
- Dylan Bronn (Francia)
- Yan Valery (Francia)
- Ellyes Skhiri (Francia)
- Hannibal Mejbri (Francia)
- Ismael Gharbi (Francia)
- Elias Achouri (Francia)
- Rani Khedira (Alemania)
- Elias Saad (Alemania)
- Rayan Elloumi (Noruega)
- Anis Ben Slimane (Dinamarca)
- Omar Rekik (Países Bajos)
- Sebastian Tounekti (Noruega)
- Adem Arous (Argelia)
- Moutaz Neffati (Suecia)
Turquía
- Salih Özcan (Alemania).
- Hakan Çalhanoğlu (Alemania).
- Kaan Ayhan (Alemania).
- Kenan Yıldız (Alemania).
- Can Uzun (Alemania).
- Ferdi Kadıoğlu (Países Bajos).
- Orkun Kökçü (Países Bajos).
- Oğuz Aydın (Países Bajos).
- Mert Müldür (Austria).
- Deniz Gül (Suecia).
Uruguay
- Fernando Muslera (Argentina).
- Rodrigo Zalazar (España).
Uzbekistán
- Utkir Yusupov (Kazajistán).