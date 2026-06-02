La dueña del Ford Ka que usó Barrelier para trasladar a Agostina rompió el silencio: qué dijo

Uno de los testimonios más esperados de la causa por el femicidio de Agostina Vega (14) se presentó a declarar. Soledad, dueña del Ford Ka negro que utilizó Claudio Barrelier para trasladarse el día que ingresó al descampado donde luego fue hallado el cuerpo de la adolescente, rompió el silencio y reveló detalles de su relación con el acusado detenido y único imputado hasta el momento por el crimen.

En diálogo con la prensa, la mujer contó que Barrelier era su amante y que solía prestarle el vehículo con frecuencia. Pero esta vez, dijo, la situación fue diferente. “Llevábamos casi dos semanas distanciados y sin vernos personalmente”, explicó. Según su relato, el domingo por la tarde Barrelier la llamó para recomponer la relación. Horas más tarde, comenzó a insistir con el préstamo del auto bajo el argumento de que necesitaba llevarle ropa a un tío que había sido operado.

“En ese momento no sospeché porque él solía ser una persona muy intensa y porque había logrado integrarse completamente a mi entorno familiar. Se ganó a toda mi familia”, recordó Soledad.

Sin embargo, ahora identifica señales que en aquel entonces pasó por alto: un “silencio incómodo” durante una llamada telefónica y una sensación persistente de que algo no estaba bien. “No quería decirle que no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación, pero le insistí varias veces para que se quedara”, relató.

La mujer también recordó que Barrelier permaneció más de una hora con el vehículo y que durante varios minutos, dejó de responderle llamadas y mensajes. “Llegó un momento en que pensé que me había robado el auto. Era la sensación que tenía en el estómago”, sostuvo.

Cuando regresó, no observó nada extraño en el interior del Ford Ka. “Si hubiera sospechado algo, no lo dejo entrar a mi casa. Tengo hijos. Me arrepiento de haberlo ayudado y de haberle prestado el auto ese día”, afirmó.

Autopsia y nuevos allanamientos

En paralelo, los primeros resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Agostina Vega determinaron que la adolescente murió por asfixia mecánica. Los especialistas también detectaron posibles signos de abuso sexual, aunque aclararon que serán necesarios estudios complementarios para confirmar esa hipótesis.

Además, en las últimas horas la Policía allanó la casa de la madre de Claudio Barrelier y secuestró elementos que serán peritados. La fiscalía no descarta que haya más personas involucradas en el crimen.

Barrelier permanece detenido como único imputado hasta el momento. La familia de Agostina exige justicia y espera que la investigación avance rápidamente.