Zverev arrolla a Jódar y vuelve a alcanzar las semifinales en París

El alemán Alexander Zverev celebra la victoria en su partido de cuartos de final contra el español Rafael Jodar en el Abierto de Francia

Alexander Zverev siguió en camino hacia su primer título del Grand Slam tras ‌recuperarse el martes ‌de un comienzo titubeante para derrotar al joven español Rafael Jódar por 7-6(3), 6-1 y 6-3, y alcanzar así las semifinales del Abierto de Francia.

El alemán, segundo cabeza de serie, tiene una oportunidad de oro para hacerse por ​fin con ⁠un título del Grand Slam ante la ‌ausencia del lesionado Carlos Alcaraz y ⁠tras la prematura eliminación tanto ⁠del número uno del mundo, Jannik Sinner, como de Novak Djokovic, 24 veces ganador de "majors".

Zverev remontó ⁠un break en contra en el primer ​set para sellar su pase ‌a las semifinales de Roland ‌Garros por quinta vez en los últimos ⁠seis años. En la siguiente ronda se enfrentará al ganador del partido entre el checo Jakub Mensik y al brasileño Joao Fonseca.

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Cuando ​se le ‌preguntó si estaba contento de volver a estar en semifinales, Zverev dejó claro que miraba más allá de esa instancia.

"La verdad es que no, no me ⁠importa mucho. Quiero seguir adelante, seguir en el torneo y ganar los partidos que tengo por delante, ese es mi objetivo", afirmó. "Ha sido una prueba muy dura contra un jugador muy bueno".

El comienzo del partido entre el veterano Zverev y el ‌ascendente Jódar estuvo a la altura de las expectativas, con el español de 19 años rompiendo el servicio de su rival para ponerse 4-2.

No obstante, el germano mantuvo la compostura y se ‌metió de nuevo en partido, jugando una sucesión de reveses cruzados para abrir el campo a su ‌rival. Empató ⁠el cotejo 5-5 y se impuso con autoridad en un tie-break desigual.

La ​pérdida del primer set fue demasiado para Jódar, que se desinfló y nunca tuvo oportunidad de amenazar con remontar.

(Editado en español por Carlos Serrano)