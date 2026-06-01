En medio del ajuste de Milei y Zdero a la salud, Capitanich impulsa un fondo para sostener hospitales

En medio del ajuste feroz del gobierno de Javier Milei que provoca un colapso inédito del sistema de salud, el senador nacional y ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, presentó un proyecto de ley para crear el Fondo Federal de Equidad en Salud (FEFES), una iniciativa que apunta a fortalecer el sistema público sanitario y reducir las profundas desigualdades en el acceso a la salud entre las distintas provincias del país.

La propuesta prevé la conformación de un fondo permanente bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, destinado a financiar, coordinar y fortalecer la atención pública en todo el país. Entre los principales ejes del proyecto figuran la garantía de un Plan de Servicios Esenciales, el fortalecimiento de la atención primaria, el acceso a medicamentos básicos y la incorporación de herramientas digitales para optimizar la gestión sanitaria.

Capitanich fundamentó la iniciativa en el fuerte crecimiento de la demanda que actualmente atraviesan los hospitales públicos. "Hemos decidido promover esta iniciativa porque observamos un crecimiento sostenido de la demanda en el sistema público de salud. El aumento de las cuotas de las prepagas expulsa a miles de personas del sistema privado, que terminan recurriendo al hospital público, generando saturación y colapso", sostuvo.

El cuadro a nivel nacional combina un recorte presupuestario en programas sanitarios clave, una crisis explosiva en el PAMI, la eliminación del plan Remediar y la reducción en el envío de vacunas a las provincias. El resultado es concreto e inquietante: aumento de las tasas de mortalidad e incremento de enfermedades prevenibles. Mientras que el gobernador Leandro Zdero impulsa una política similar, con evidentes muestras de deterioro sostenido tanto en el sistema público como en la obra social provincial (INSSSEP). Por eso, familias de niños con discapacidad y pacientes oncológicos buscan respuestas ante la desidia.

El senador chaqueño advirtió por el impacto que genera el desfinanciamiento y la discontinuidad de programas nacionales vinculados a la atención primaria, la prevención y la provisión de medicamentos, como el Plan SUMAR y REMEDIAR. "Las comunidades hoy enfrentan falta de insumos, medicamentos y atención médica. Todos los sistemas deben converger para proteger el derecho a la salud, desde la prevención hasta el tratamiento", expresó.

"La iniciativa prevé auditorías concurrentes y externas sobre el uso de los recursos y los procesos de atención, además de asistencia técnica permanente para las provincias. Necesitamos un Fondo Federal de Salud que garantice equidad y calidad en las prestaciones para la población más vulnerable de la Argentina", apuntó el legislador.

Crece la desocupación: desde la asunción de Zdero, Chaco perdió más del 11% del empleo privado formal

Un informe elaborado por la Federación Económica del Chaco (FECHACO) advirtió que la provincia perdió más del 11% del empleo privado formal desde fines de 2023 y que el desempleo continúa en niveles elevados, en un contexto marcado por la caída de la actividad económica, el freno de la obra pública y el avance de formas de trabajo más precarias.

Según el relevamiento, elaborado a partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), actualmente existen en la provincia alrededor de 70.700 trabajadores registrados en el sector privado. Sin embargo, el dato que más preocupa a empresarios y especialistas es que entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 desaparecieron el 11,7% de los puestos de trabajo formales existentes en Chaco.

Desde FECHACO remarcaron además que la caída todavía no encuentra un piso. En la comparación interanual, el empleo privado formal retrocedió un 4,41%, mientras que las mediciones mensuales también muestran una tendencia negativa. Para la entidad empresaria, estos indicadores reflejan una debilidad estructural que continúa afectando a la economía chaqueña.

De acuerdo con el informe, la tasa de desempleo pasó del 5,6% registrado a fines de 2023 al 8,2% hacia el cierre de 2025. Durante ese período incluso se registraron picos superiores al 10%, lo que evidencia la dificultad para generar nuevas oportunidades laborales en el sector privado.

Según explicaron desde FECHACO, una eventual reducción del desempleo no necesariamente implica una mejora del mercado laboral, ya que muchas personas dejan de buscar trabajo o terminan incorporándose a actividades informales o independientes de baja estabilidad.

En ese sentido, el informe advierte sobre un crecimiento sostenido del cuentapropismo y de las categorías de monotributistas, un fenómeno que la entidad interpreta más como una consecuencia de la precarización laboral que como una señal de recuperación económica.