Recorte en la salud chaqueña: cae el Programa Remediar y crece el silencio de Leandro Zdero

Al desguace del gobernador Leandro Zdero al sistema de salud público de Chaco se suma la decisión del Gobierno nacional de desarticular el Programa Remediar, una política histórica que durante más de dos décadas garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales en centros de atención primaria. En este contexto, el foco político se posa sobre el mandatario chaqueño, quien hasta el momento no anunció medidas concretas para mitigar sus efectos y se mantiene en su posición dialoguista con el presidente Javier Milei.

La medida, impulsada por la gestión del presidente libertario, impacta de manera directa en las provincias y especialmente en distritos como Chaco, donde una gran parte de la población depende exclusivamente del sistema público para acceder a tratamientos básicos.

Desde la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco advirtieron que la medida tendrá un impacto inmediato en la población. Según señalaron, la falta de medicamentos podría traducirse en un aumento de enfermedades no tratadas, complicaciones evitables y una mayor presión sobre los hospitales públicos.

Zdero contra la salud en la provincia

Desde la asunción de Leandro Zdero como gobernador, el sistema sanitario de Chaco muestra señales de deterioro sostenido, con impacto tanto en el sistema público como en la obra social provincial (INSSSEP). En ese marco, según pudo saber El Destape, la Tesorería General de la Provincia retiene y administra sus fondos, en un contexto de ajuste que afecta la prestación de servicios.

Las consecuencias se reflejan en casos concretos. Fanny Pissarello, paciente con cáncer terminal, denunció que no recibe su tratamiento en tiempo y forma, una situación que fue dada a conocer por El Destape meses atrás a partir de testimonios y relevamientos propios.

El problema también alcanzó al área pediátrica. Familias denunciaron falta de medicamentos, interrupciones en la alimentación parenteral y demoras en internaciones domiciliarias. Frente a esta situación, un grupo de madres se movilizó semanalmente para reclamar por la atención de sus hijos.

A esto se sumaron trabas en derivaciones y tratamientos de alta complejidad. Según testimonios relevados por este medio, los pacientes tuvieron que realizar reclamos durante días para obtener autorizaciones que no siempre se concretaban, lo que agravó los cuadros clínicos.

Este escenario se inscribe en un sistema que ya venía siendo cuestionado. Tal como publicó El Destape semanas atrás, se registraban problemas de saturación, falta de recursos y déficits estructurales en el sistema sanitario provincial.

El diputado Atlanto Honcheruk advirtió que la red sanitaria fue pensada para una población mucho menor y hoy debe responder a más del doble, sin inversión suficiente para sostener esa demanda.

La sobrecarga se evidencia en hospitales como el Perrando y el 4 de Junio, que concentran la atención de mayor complejidad, generando colapso operativo, desgaste del personal y dificultades en la atención.

Además, durante el verano, referentes del sector privado alertaron sobre una profundización de la crisis. Desde clínicas y sanatorios señalaron que atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia, comparable con la crisis de 2001 y la pandemia, sin medidas estructurales para revertir la situación.

El vínculo Milei-Zdero

Mientras el gobernador Leandro Zdero se alinea a las políticas liberales de Javier Milei, el informe del INDEC indica que Chaco figura entre los distritos con mayor desempleo a nivel nacional. Este mismo informe que circuló el presidente de la Nación, expuso a sus más fieles aliados a nivel nacional, y ubicó a la provincia el número más alto de la región del NEA.

Los números del INDEC confirmaron que en el Gran Resistencia el desempleo alcanzó al 8,2%, que no solo supera la media nacional del 7,5%. Esta fragilidad laboral se enfrenta, además, a un costo de vida elevado. Según el ISEPCI, una familia chaqueña necesitó en febrero $1.348.922 para no ser pobre. Con la canasta alimentaria rondando los $600.000, el empleo, incluso para quienes lo tienen, no garantiza salir de la pobreza.

A estos costos se suman servicios, transporte y otros gastos esenciales, que elevan el monto necesario para cubrir necesidades básicas por encima del millón de pesos, incluso sin contemplar alquiler ni actividades recreativas.

En esta línea, Zdero se ubicó como el mandatario provincial con mayor cantidad de audiencias solicitadas en la Casa Rosada desde el inicio del gobierno de Javier Milei, según surge del Registro Público de Audiencias del Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo al relevamiento oficial, Zdero pidió 25 reuniones con funcionarios nacionales entre diciembre de 2023 y enero de 2026, encabezando el ranking de gobernadores que más gestionaron encuentros con el Ejecutivo, y fueron recibidos, en los primeros dos años de la administración libertaria.