Desguace de Zdero en Chaco: denuncian una crisis sanitaria que "no puede seguir siendo postergada"

En medio del desguace del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, el diputado provincial por el Partido Justicialista Atlanto Honcheruk advirtió sobre la delicada situación que atraviesa el sistema de salud pública en la provincia y sostuvo que existe una "crisis estructural que ya no puede seguir siendo postergada”.

Desde la asunción de Zdero en diciembre de 2023, comenzó la reducción del envío de fondos por parte del Ejecutivo provincial a los hospitales y también el congelamiento salarial de los trabajadores públicos, entre ellos médicos, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos y administrativos.

En ese contexto, el diputado Honcheruk señaló que el actual esquema sanitario “fue pensado para una provincia con poco más de 500 mil habitantes, pero hoy tiene que dar respuestas a más de un millón doscientas mil personas". Y apuntó: "Esa desproporción, con el paso del tiempo, terminó por desbordar todo el sistema”.

El legislador describió un escenario marcado por la saturación de los principales centros de atención. “Hospitales como el Perrando en Resistencia o el 4 de Junio en Sáenz Peña están absorbiendo prácticamente toda la complejidad del sistema. Eso genera colapso, desgaste en el personal y una atención que muchas veces no alcanza a cubrir la demanda”, afirmó en declaraciones para SPNoticias.

Frente a este panorama, insistió en la necesidad de reordenar el sistema desde sus bases: “Hay que volver a poner en valor la atención primaria de la salud. Eso significa fortalecer los centros de salud y, fundamentalmente, descentralizar recursos hacia los municipios para que puedan dar respuestas inmediatas. No todo puede terminar en los grandes hospitales”.

Asimismo, planteó la necesidad de una política integral que contemple la realidad de los profesionales: “Es muy difícil pedirle a un médico que se instale en el interior profundo si no tiene un salario digno, vivienda o condiciones mínimas. Eso también es parte del problema y debe ser parte de la solución”, señaló.

El peronismo busca frenar el ajuste de Zdero: un proyecto propone suspender el aumento de tarifas de agua y luz

El peronismo busca ponerle un freno al ajuste que el gobernador Zdero aplica sobre los trabajadores provinciales. El bloque Frente Chaqueño presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para suspender por 180 días los aumentos tarifarios en los servicios de energía eléctrica y agua potable, aprobados por el Ejecutivo provincial.

De esta manera, los legisladores pretenden postergar todo tipo de incrementos, actualizaciones o adecuaciones en las tarifas por seis meses. La medida toma como referencia los procesos de revisión tarifaria discutidos en audiencias públicas de Secheep realizada en Pampa del Infierno y de Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (Secheep) en Presidencia Roca.

La empresa estatal SAMEEP había confirmado que durante 2026 se aplicaría un aumento escalonado en la tarifa del servicio de agua potable en la provincia. El presidente de la compañía, Nicolás Diez, detalló que el incremento acumulado rondará el 130% hacia fin de año. Las autoridades de la empresa señalaron que la actualización responde al aumento de los costos operativos, como los insumos para potabilización y el mantenimiento de equipos.

Mientras que SECHEEP propuso una suba promedio superior al 60% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la implementación de un mecanismo de actualización mensual automática, durante la audiencia pública realizada este miércoles en Pampa del Infierno.

Frente al fuerte impacto que significaría para el bolsillo de los chaqueños, la iniciativa que impulsó el diputado Rubén Guillón propone prohibir cortes de servicio por falta de pago durante el mismo período para sectores vulnerables, tales como jubilados y pensionados; beneficiarios de programas sociales; personas con discapacidad; pacientes electrodependientes y microemprendimientos familiares registrados. Además, se establece que las empresas deberán implementar planes especiales de financiación, garantizar condiciones razonables de pago y no aplicar intereses punitorios durante la vigencia de la ley.