Cuántos hijos tiene Antonio Ríos y cómo se llaman

Antonio Ríos es una leyenda de la cumbia argentina.

La vida de Antonio Ríos siempre estuvo rodeada de historias que trascendieron el ámbito musical. Dueño de una extensa trayectoria dentro de la cumbia argentina, el cantante supo mantenerse vigente no solo por sus canciones más populares, sino también por sus opiniones y visión liberal sobre la paternidad que dio a conocer en programas de televisión. A sus 71 años, continúa generando repercusión con comentarios que rápidamente se vuelven virales en redes sociales y medios de espectáculos.

Cada año, el artista vuelve a quedar en el centro de la escena al hablar sobre la cantidad de hijos que tiene y la libertad que tiene en su vida sexual, que lo hace controvertido y polémico. Algo que hace que se debata tanto sobre su vida privada, más allá de ser una de las primeras figuras de la cumbia nacional y un histórico de la música, por clásicos que hicieron bailar a varias generaciones.

Cuántos hijos tiene Antonio Ríos: cómo se llaman

El artista está en plena vigencia.

Antonio Ríos tiene 22 hijos biológicos y tres "del corazón", lo que le da un total de 25. En varias entrevistas dio nombres de algunos de sus hijos, aunque no ha podido mencionarlos a todos. Diego, Melisa, Nicolás, Noelia, Daniel, Rocío, Hernán, Salomé, Lucas, Matías, Edgardo, Flavia, Carolina, Milagro, Luisana, Emanuel, Griselda, Florencia y Sana son los que dio a conocer.

La historia personal de Antonio Ríos siempre despertó curiosidad porque el propio artista reconoció haber mantenido varias relaciones sentimentales al mismo tiempo durante los años de mayor popularidad. Según contó, la fama y las giras constantes influyeron directamente en la construcción de su vida familiar. Sin embargo, aseguró que nunca renegó de sus hijos y que intenta mantener relación con todos ellos.

La visión de Antonio Ríos sobre el sexo

En una entrevista con Infobae, Antonio Ríos sorprendió al hablar sobre su rutina personal y explicar cuál considera que es el secreto de su vitalidad. El cantante aseguró que nunca fumó ni consumió alcohol y afirmó que “el sexo era su única adicción”. Además, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Tener sexo todos los días te rejuvenece”.

En ese sentido, se explayó que llegó a "convivir con cuatro mujeres al mismo tiempo, alternando días en cada casa. Fue de los cuarenta hasta los cuarenta y siete años". Mientras algunos usuarios tomaron sus palabras con humor, otros volvieron a cuestionar la exposición mediática de su vida privada. De todas maneras, el histórico cantante de cumbia continúa siendo una de las personalidades más comentadas del ambiente artístico argentino.