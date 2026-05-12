Agencias de viajes al límite: advierten que la crisis determina la baja del turismo en Catamarca

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la provincia de Catamarca, Cristian Fernández, advirtió que el sector turístico se encuentra en una situación delicada debido a que “está cambiando la forma de viajar”. Según explicó el referente, la crisis económica llevó a que muchas familias opten por trasladarse en sus propios vehículos y prescindan de la contratación de paquetes o excursiones profesionales.

Fernández señaló que hubo algunos "fines de semana largos que se trabajaron bien", pero "otros no tanto”. La incapacidad de los hogares para trasladarse y disfrutar de una escapada no es una tendencia es exclusiva de la provincia, ya que destinos nacionales consolidados como Iguazú y Salta registraron bajas en su ocupación hotelera de entre el 25% y el 30%.

En declaraciones para La Mañana de El Esquiú (Radio El Esquiú 95.3), el dirigente subrayó que el impacto en el territorio catamarqueño es sustancialmente mayor debido a las dificultades estructurales que enfrenta la región. La falta de herramientas de financiación y la nula promoción estratégica profundizan la brecha con otras provincias y desincentiva la llegada de visitantes que, ante la crisis, priorizan aquellos lugares donde su capacidad de pago se ve favorecida.

Durante el último fin de semana largo por el Día del Trabajador, el movimiento en Catamarca fue tranquilo pero sostenido, con protagonismo de la San Fernando del Valle de Catamarca y circuitos del interior. La agenda incluyó actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza como propuestas en la Casa de la Puna, visitas al Pueblo Perdido de la Quebrada y experiencias recreativas en el Dique El Jumeal.

Pese al panorama desalentador, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se mantiene como el principal baluarte de la actividad local. Tras haber alcanzado cifras récord el año pasado, la festividad sigue siendo el gran motor que moviliza la economía turística de la provincia. Las agencias confían en que este evento actúe nuevamente como un alivio frente a la retracción del mercado en otras épocas del año.

Feriado por el Día del Trabajador: hubo caídas en todos los rubros

Según un relevamiento de la CAME, durante el fin de semana largo de comienzos de mayo viajaron 1.066.464 turistas, un 8% menos que en 2025. El gasto económico directo generado en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras alcanzó los $235.008 millones, pero con un perfil de consumo más concentrado en lo básico y menor inversión en actividades recreativas.

El gasto promedio diario por turista fue de $110.181, un 1,6% menos en términos reales que el año anterior, reflejando un consumo más selectivo y contenido. Además, la estadía promedio se redujo a dos noches, un 25,9% menos que en 2025, cuando hubo un día más de feriado. En total, el gasto real fue un 32,9% menor que en el último fin de semana largo de 2024.

El movimiento se concentró en destinos con eventos puntuales, atractivos consolidados o propuestas diferenciales, más que en una distribución homogénea. Por ejemplo, ciudades tradicionales como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su capacidad de atracción, apoyadas en su infraestructura y oferta variada.

Por otro lado, destinos intermedios y emergentes ganaron protagonismo gracias a sus agendas locales. San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en Buenos Aires, o Villa Yacanto y Villa del Dique en Córdoba, se destacaron por ferias, gastronomía y eventos culturales. Asimismo, lugares como Andalgalá en Catamarca, Tolhuin en Tierra del Fuego y el corredor del Alto Neuquén consolidaron su flujo de visitantes con propuestas relacionadas con la naturaleza y la identidad local.