En la previa de la realización del primer Plenario Nacional del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) en la localidad bonaerense de Pilar, sus tres principales dirigentes calificaron al espacio como una "alternativa y esperanza" para los trabajadores y coincidieron en la necesidad de pensar una salida política y económica para el "día después de Milei". También volvieron a reclamar por un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y tildaron al Gobierno Nacional como "insensible" y conformado por "cretinos".

Minutos antes de comenzar el plenario, los tres dirigentes gremiales Abel Furlán (UOM), el aceitero Daniel Yofra y el estatal Rodolfo Aguiar (ATE) dieron definiciones sobre el actual contexto del país, en plena conmemoración por el Día del Trabajador y a un año y medio de las elecciones presidenciales de 2027.

"Milei va a tener su fin de mandato y va a haber un día después. Nosotros ya estamos pensando en qué país vamos a recibir, seguramente un país con tierra arrasada. Vamos a tener que trabajar mucho. Es posible generar una esperanza para transformar esta realidad que nos duele hoy", dijo Furlán en diálogo con Radio Gráfica.

Para el dirigente metalúrgico, el problema "es político y la solución debe ser política" pero los trabajadores "deben recuperar la centralidad y recuperar el rol protagónico de decir cuáles son sus necesidades". "Aquellos que quieran gestionar la Argentina van a tener que venir a hablar con nosotros", lanzó, en relación al país post elecciones.

Luego, Aguiar aseguró que el plenario convocado en el camping de la UOM en Pilar es parte de la "ofensiva del movimiento obrero" en el país y subayó que el FreSU reúne a trabajadores tanto estatales como privados de "todos los sectores" que son "conscientes de que el ajuste golpea a todos".

"Estamos pensando en el día después de Milei. Este plenario tiene que enviar un mensaje claro al Presidente, a los gobernadores y a todos los empresarios. Nos robaron muchos salarios, los vamos a recuperar", advirtió.

El continuo reclamo por mayor salario

En tanto, Yofra remarcó que la clase trabajadora vive un constante "padecimiento" desde que asumió el Gobierno libetario, el cual calificó de "insensible" e integrado por "cretinos". "Nuestra obligación es luchar contra aquellos que quieren avasallar nuestros derechos", lanzó.

Además, el líder de los aceiteros exigió al Ejecutivo Nacional que aumente el salario mínimo, ubicado actualmente en $363.000 mensuales, muy por debajo de los $2.800.000 que necesitan las familias, según un cálculo elaborado por el FreSU en base a datos del propio Indec.

"Tenemos derecho a mandar a nuestros hijos a la facultad, a comer las cuatro comidas, a irnos de vacaciones y salir a cenar con la familia afuera. No estamos inventando nada", añadió Yofra,