Día del Atún: 3 lugares de Buenos Aires para comer este plato en cocinas de autor

Cada 2 de mayo se celebra el Día Mundial del Atún, una de las especies más consumidas en el mundo gracias a su alto valor nutricional y su versatilidad en la cocina. En ese contexto, la ciudad de Buenos Aires se convierte en destino ideal para descubrir platos de autor donde este ingrediente es el protagonista.

Día del Atún en CABA: los mejores lugares para ir a comer

Este fin de semana existe la excusa perfecta para salir a comer y celebrar uno de los pescados más ricos. La ciudad de Buenos Aires cuenta con una amplia oferta gastronómica para disfrutar de platos donde este ingrediente se destaca. Ya sea tartas, rolls, ceviches y hasta creaciones gourmet, hay experiencias culinarias imperdibles para todos los gustos:

Grau Cebichería

El atún juega fuerte dentro de una carta de Grau Cebichería, donde Raúl Zorrilla lleva la cocina del Perú a un formato popular, abundante y con sello propio. Acá, el clásico plato limeño toma otra dimensión: papa amarilla con ají amarillo, un relleno generoso de atún, mayonesa, tomate y palta, se corona con huevo y una chalaquita fresca con atún que suma textura y potencia. Se sirve sobre una base de mayonesa de vieiras con aceite de huacatay, que aporta perfume, cremosidad y un giro más sofisticado sin perder contundencia. Fresca, sabrosa y bien resuelta, es una de esas entradas que confirman por qué Grau se convirtió en uno de los referentes peruanos en el Abasto.

El destacado de Grau Cebichería es su plato limeño

Dirección: Guardia Vieja 3372, Abasto.

SushiClub

El atún forma parte de distintas piezas que reflejan el perfil creativo de SushiClub dentro del sushi fusión. Una de las incorporaciones recientes es el atún rojo, elegido por su textura suave y carnosa. Con este producto se preparan opciones como el New York Tuna Roll —con atún rojo y palta envueltos en nori y arroz con sésamo tostado—, además de sashimis, nigiris y geishas.

SushiClub sumó recientemente a su menú el atún rojo

Entre los clásicos de la carta también se mantiene el maki de atún, una versión que combina arroz y alga nori con una pasta elaborada a base de atún, salsa criolla de rocoto, mayonesa liviana y cebolla de verdeo. El toque final llega con una mayonesa de apio que aporta frescura y equilibrio a un bocado donde conviven notas cremosas, picantes y untuosas.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Otras sucursales en CABA, AMBA e interior del país.

Tanta

El restaurante de cocina criolla peruana creado por el chef Gastón Acurio, despliega una carta de cocina criolla peruana donde la causa de atún se mantiene como una de sus entradas más representativas. La preparación se basa en una masa de causa elaborada con puré de papa, pasta de ají amarillo, limón, aceite y sal, que aporta una textura uniforme y un leve perfil ácido. El relleno combina atún mezclado con cebolla morada, perejil, mayonesa natural y jugo de limón, acompañado por capas de palta, huevo y tomate.

La causa de atún es de los platos estrella en Tanta

El plato se completa con una decoración de mayonesa, morrón, huevo y palta, servido sobre hojas de lechuga y acompañado una clásica criolla de cebolla, ají limo y cilantro, en una receta que reúne ingredientes tradicionales y se presenta como una opción pensada para compartir.