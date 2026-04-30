A menos de 2 horas de Buenos Aires: el pueblo que celebra la Fiesta del Alfajor con entrada gratis.

Si estás buscando un plan distinto para el próximo fin de semana largo, hay una opción dulce, cerca y con entrada libre: un pueblo de la provincia de Buenos Aires se prepara para recibir una nueva edición de la Fiesta del Alfajor, un evento que combina gastronomía, tradición y actividades al aire libre.

La propuesta tendrá lugar en San Antonio de Areco, uno de los destinos más elegidos para escapadas cortas desde la ciudad. La fiesta se realizará el sábado 2 y domingo 3 de mayo en la Plaza Ruiz de Arellano, con entrada libre y gratuita y una programación pensada para todos los públicos.

Durante las dos jornadas, el evento reunirá a productores locales y regionales que ofrecerán distintas variedades de alfajores, desde los clásicos de dulce de leche hasta versiones más innovadoras.

Uno de los momentos más esperados es el corte del alfajor gigante, una tradición que se repite cada año y convoca a cientos de visitantes. Además, habrá música en vivo, danzas tradicionales, talleres para chicos y una feria de emprendedores, lo que convierte a la propuesta en un plan completo para pasar el día.

A menos de 2 horas de Buenos Aires: el pueblo que celebra la Fiesta del Alfajor con entrada gratis.

Un destino ideal para una escapada

Más allá del evento, San Antonio de Areco es uno de los pueblos con mayor identidad cultural de la provincia. Conocido por su tradición gaucha, sus calles históricas y su ritmo tranquilo, es un lugar que invita a recorrer sin apuro.

La cercanía, a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo convierte en una opción accesible para una escapada de fin de semana, sin necesidad de una gran planificación.

Cómo llegar desde Buenos Aires

Para llegar desde CABA, el acceso mas directo es por la Ruta Nacional 8, en un trayecto que demanda aproximadamente una hora y media o dos, dependiendo del tránsito. También hay servicios de micros que conectan la ciudad de Areco de manera regular.