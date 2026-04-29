Elon Musk dice que Sam Altman no fue "honesto" sobre la misión sin ánimo de lucro de OpenAI

Elon Musk camina para asistir al juicio en su demanda sobre la conversión de OpenAI a una organización con fines de lucro en un tribunal federal, en Oakland, California

Por Deepa Seetharaman y Max ​A. Cherney

OAKLAND, EEUU, 29 abr (Reuters) - Elon Musk dijo el miércoles que Sam Altman y otros dirigentes de ‌OpenAI no fueron sinceros ‌con él respecto a sus planes de utilizar la estructura sin ánimo de lucro del laboratorio para desarrollar inteligencia artificial en beneficio del bien público.

La persona más rica del mundo testificó por segundo día consecutivo en un juicio de gran repercusión sobre una demanda que interpuso acusando ​a OpenAI, a su ⁠cofundador y director ejecutivo Altman, y a su presidente ‌Greg Brockman de abandonar la misión de ⁠desarrollar IA de forma responsable cuando ⁠crearon una entidad con ánimo de lucro en 2019.

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Un jurado de nueve personas en la corte federal de Oakland, California, ⁠vio un correo electrónico que Musk envió a ​Altman y Brockman en 2017, en el ‌que se refería a sí ‌mismo como un "tonto" por proporcionarles financiación para lo que ⁠él creía que era una iniciativa sin ánimo de lucro.

"Sentí que no habían sido honestos conmigo", dijo Musk al ser interrogado por su abogado, Steven Molo. "Lo que realmente ​querían era ‌crear una empresa con ánimo de lucro en la que tuvieran la mayor participación accionarial posible".

Musk, vestido con un traje oscuro sobre una camisa blanca, miraba de vez en cuando al jurado mientras ⁠hablaba.

Más tarde, se espera que sea interrogado por un abogado de OpenAI, que ha argumentado que Musk está motivado por una compulsión por controlar la empresa. OpenAI asegura que creó una entidad con ánimo de lucro para poder adquirir potencia informática y pagar a los mejores científicos.

El juicio pone de relieve la ‌profundidad de la ruptura entre Musk y Altman. Estos dos iconos de Silicon Valley se asociaron en su día con el objetivo de desarrollar la tecnología de IA, un pilar del crecimiento de la economía estadounidense que también está alimentando ‌la ansiedad por la pérdida de puestos de trabajo.

La pareja cofundó OpenAI en 2015 para crear un gestor benévolo de la ‌tecnología y defenderse ⁠de rivales como Google, propiedad de Alphabet. Musk, presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX, abandonó ​OpenAI en 2018 tras invertir 38 millones de dólares. Microsoft, también demandada, invirtió 10.000 millones de dólares en OpenAI en 2023.

(Escrito por Luc Cohen; editado en español por Carlos Serrano)