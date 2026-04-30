Cómo los megaproyectos de YPF le cambian la vida a las pymes locales

El megaproyecto VMOS, para exportar el crudo de Vaca Muerta, avanza en la zona este de Río Negro.

La llegada de los megaproyectos VMOS y Argentina LNG, liderados por YPF, a la costa atlántica de Río Negro ofrece nuevas oportunidades de crecimiento para las pymes locales. Para eso, la petrolera de bandera dispone de la Academia de Proveedores, con la que dicta capacitaciones para que esas empresas sean niveladas, crezcan y se profesionalicen.

A mediados de abril, la Academia de Proveedores de YPF ofreció capacitaciones para las PyMEs de dos ciudades de la zona costera rionegrina, San Antonio Oeste y Sierra Grande.

El objetivo es que estas pequeñas y medianas empresas se desarrollen aprovechando la posibilidad de formar parte, directa o indirectamente, de la construcción del VMOS y Argentina LNG, que permitirán que el país comience a exportar petróleo y gas offshore.

Marcio Schlenker, analista de desarrollo de proveedores de YPF, explicó el efecto de ambos megaproyectos en las empresas y comunidades locales. "Estos proyectos energéticos hacen un efecto derrame y fortalecen a todo el entramado productivo de la región", señaló.

"En YPF hablamos de al menos tres anillos de proveedores. Los directos, los indirectos y la tercera escala que es la de emprendedores, gente unipersonal o servicios como lavandería, hotelería o gastronómicos, que prestan servicio a toda la cadena de valor", agregó Schlenker, para así "cerrar un entramado conjunto donde crecemos todos".

Un ejemplo concreto es el de Transporte Las Grutas, que creció gracias a la oportunidad de brindar servicio de transporte a los trabajadores movilizados para ambos proyectos. "Pasamos a ser proveedores de empresas grandísimas", resaltó su titular, Héctor Castro.

"Hemos tomado mucha gente y superado los 100 empleados. Además, sumamos 15 unidades (vehiculares) solo para esto, aparte de lo que hacemos como empresa. Estamos haciendo capacitaciones internas y en proceso de certificación de normas ISO", destacó también Castro.

Otro caso es el de Cota Cero, una pyme dedicada a servicios náuticos en Las Grutas. Su propietario, Claudio Barbieri, subrayó que su "rubro principal siempre fue el turismo, pero desde hace un tiempo encontramos una veta en la posibilidad de hacer algunos trabajos con estos proyectos energéticos".

Barbieri añadió que "gracias a la posibilidad de rentar nuestras lanchas para diversos estudios, pudimos entrar en este mundo nuevo para nosotros. Estamos viendo la posibilidad de extendernos y tenerlo como actividad alternativa".

La Academia de Proveedores de YPF y los proyectos VMOS y Argentina LNG

La Academia de Proveedores de YPF es un programa lanzado a fines de 2024 por la petrolera de bandera, que capacita a PyMEs locales en el objetivo de garantizar que estas abastezcan sus megaproyectos energéticos y, al mismo tiempo, cumplan con los estándares correspondientes.

Tiene cuatro bloques o pilares: el de Vinculación (que promueve el relacionamiento de las empresas), el de Masterclass (que nivela a las empresas), el de Programas de formación (que capacita sobre temáticas específicas) y el Experto (que brinda formación personalizada en temas estratégicos).

Por su parte, el VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) es la iniciativa por la cual YPF, junto a otras empresas energéticas, está construyendo un oleoducto de 437 kilómetros desde la cuenca neuquina de Vaca Muerta hasta Punta Colorada, en la costa rionegrina, con el fin de exportar hasta 550.000 barriles diarios de crudo.

En el mismo lugar de la provincia patagónica se instalará la infraestructura del proyecto Argentina LNG, que permitirá que el país exporte vía marítima el gas no convencional, extraído también en Vaca Muerta, a través de la instalación de buques de licuefacción.