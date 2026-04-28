Cómo son las capacitaciones de la Academia de Proveedores de YPF para pymes

Mediante su Academia de Proveedores, YPF realizó, en las últimas semanas, capacitaciones para pymes locales en San Antonio Oeste y Sierra Grande, dos localidades clave de la provincia de Río Negro.

Se trata de ciudades chicas que ya se están viendo transformadas por la llegada a la región de megaproyectos como el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Argentina LNG, los cuales permitirán acelerar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del lugar que los abastezcan, ya sea de manera directa o indirecta.

Con sus capacitaciones, la Academia de Proveedores busca que esas empresas sean niveladas para que se fortalezcan, crezcan, se profesionalicen y mejoren su desempeño.

En el caso de San Antonio Oeste y Sierra Grande, las jornadas de capacitación se llevaron a cabo a mediados de abril y tuvieron el foco en dos aspectos estratégicos: las finanzas inteligentes y la asociatividad.

Noelia Corvalán, docente del Instituto IRAM y capacitadora de la Academia de Proveedores de YPF junto con Damián Faccini, destacó que "estas capacitaciones son muy necesarias para dejar capacidades instaladas", y señaló la necesidad de "conocer tu empresa y no dejar de ver este que estos proyectos promueven desarrollo territorial cuando se instalan en un lugar".

Las capacitaciones se realizaron en articulación con el gobierno provincial de Río Negro y las municipalidades locales. Jéssica Ressler, secretaria de Gobierno de San Antonio Oeste, resaltó que "el desarrollo provincial comienza a vislumbrarse desde el inicio del proyecto, cuando aumenta la demanda en hotelería y gastronomía, tanto en contratación directa como indirecta de empresas vinculadas a YPF".

"Estas capacitaciones fortalecen a nuestros productores para estar a la altura de las circunstancias de este nuevo proyecto que planteó nuestro gobernador para la provincia de Río Negro. Generan vínculos entre privados y el Estado y el entramado productivo necesario" para que esas pymes se posicionen frente a las necesidades generadas por el VMOS y Argentina LNG, cerró Ressler.

La Academia de Proveedores de YPF y los proyectos VMOS y Argentina LNG

La Academia de Proveedores de YPF es un programa lanzado a fines de 2024 por la petrolera de bandera, con el que capacita a pymes locales en el objetivo de garantizar que estas abastezcan sus megaproyectos energéticos y, al mismo tiempo, cumplan con los estándares correspondientes.

Tiene cuatro bloques o pilares: el de Vinculación (que promueve el relacionamiento de las empresas), el de Masterclass (que nivela a las empresas), el de Programas de formación (que capacita sobre temáticas específicas) y el Experto (que brinda formación personalizada en temas estratégicos).

Por su parte, el VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) es la iniciativa por la cual YPF, junto a otras empresas energéticas, está construyendo un oleoducto de 437 kilómetros desde la cuenca neuquina de Vaca Muerta hasta Punta Colorada, en la costa rionegrina, con el fin de exportar hasta 550.000 barriles diarios de crudo.

En el mismo lugar de la provincia patagónica se instalará la infraestructura del proyecto Argentina LNG, que permitirá que el país exporte vía marítima el gas no convencional, extraído también en Vaca Muerta, a través de la instalación de buques de licuefacción.