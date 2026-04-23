Qué es la Academia de Proveedores, con la que YPF capacita a las pymes que la abastecen

Para lograr que sus megaproyectos energéticos generen desarrollo productivo en las comunidades donde se asientan, YPF lanzó la Academia de Proveedores, con la que capacita a las pymes locales en el objetivo de garantizar que estas la abastezcan y, al mismo tiempo, cumplan con los estándares correspondientes.

Inaugurada por YPF a fines de 2024, la Academia de Proveedores es un programa que fomenta el desarrollo de las empresas locales, mayoritariamente pymes, en las que la petrolera terceriza buena parte de sus necesidades.

"En YPF tenemos unos 5.000 proveedores aproximadamente y consumimos más de 100.000 productos o servicios. Pero lo más interesante es que más del 60% de las tareas que realizamos están hechas por nuestros proveedores", precisó Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain y Servicios de YPF, al momento de lanzarse la Academia.

En paralelo, este programa de capacitación permite que las pymes involucradas crezcan, se profesionalicen y cumplan con los estándares que exige la industria energética. Especialmente, teniendo en cuenta que se trata de empresas de rubros muy variados, que van desde la construcción de instalaciones hasta servicios como la gastronomía.

La Academia de Proveedores de YPF tiene cuatro bloques o pilares: el de Vinculación (que promueve el relacionamiento de las empresas), el de Masterclass (que nivela a las empresas), el de Programas de formación (que capacita sobre temáticas específicas) y el Experto (que brinda formación personalizada en temas estratégicos).

Marcio Schlenker, analista de Desarrollo de Proveedores de YPF, explicó que la Academia se creó porque "una de las necesidades que tiene YPF es relacionarse con las pymes locales para fortalecer y nutrirse del entramado productivo del lugar", y destacó que el pilar de Vinculación permite "generar networking y una sintonía entre las expectativas de YPF y las que pueden ofrecerle a YPF las pymes".

La Academia de Proveedores de YPF en Río Negro y los proyectos VMOS y Argentina LNG

Durante la última semana, la Academia de Proveedores de YPF realizó capacitaciones en ciudades de la región oriental de la provincia de Río Negro, como San Antonio Oeste y Sierra Grande, para formar a las empresas locales interesadas en proveer a los proyectos VMOS y Argentina LNG en el futuro cercano.

El VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) es la iniciativa por la cual YPF, junto a otras empresas energéticas, está construyendo un oleoducto de 437 kilómetros desde la cuenca neuquina de Vaca Muerta hasta Punta Colorada, en la costa rionegrina, con el fin de exportar hasta 550.000 barriles diarios de crudo.

En el mismo lugar de la provincia patagónica se instalará la infraestructura del proyecto Argentina LNG, que permitirá que el país exporte vía marítima el gas no convencional, extraído también en Vaca Muerta, a través de la instalación de buques de licuefacción.

En este contexto, se espera una gran demanda de bienes y servicios provista por pymes de la región. "En toda la provincia, el crecimiento de la red de proveedores es de unas 400 empresas y el pico máximo de actividad está previsto en 1.400 personas. Tenemos para unos cuantos años de trabajo de mano de obra no calificada muy importante en Río Negro", destacó Martín Herrero, funcionario de la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia patagónica.