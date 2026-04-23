Se presenta en Madrid nuevo sindicato mundial de futbolistas en medio de ruptura con FIFPRO

David Aganzo, secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), durante una rueda de prensa en la que se anunció el lanzamiento oficial de la AFE en Madrid

Representantes de cuatro sindicatos nacionales de futbolistas presentaron el jueves en Madrid una nueva ‌organización mundial que, afirman, ‌reforzará los derechos de los jugadores y mejorará el diálogo con los organismos reguladores.

Abriendo un nuevo frente en la batalla por quién habla en nombre de los jugadores, se presentó la Asociación Internacional de Futbolistas (AIF) bajo la dirección de David Aganzo, presidente de la ​Asociación de Futbolistas ⁠de España (AFE) y exdirigente del sindicato mundial FIFPRO. ‌También estuvieron representados los sindicatos de futbolistas ⁠de Brasil, México y Suiza.

La ⁠iniciativa provocó una rápida reprimenda por parte de la FIFPRO, que dijo en un comunicado que Aganzo actúa por ⁠interés propio y se alinea con organizaciones vinculadas ​a los organismos rectores del fútbol, ‌así como con grupos expulsados ‌de la FIFPRO por presunta mala gestión. Aganzo ⁠rechazó las críticas y afirmó que no buscará la confrontación.

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El lanzamiento se produce en un contexto de tensas relaciones entre los sindicatos de jugadores y las ​autoridades ‌futbolísticas, sobre todo en torno a la ampliación del calendario de partidos internacionales.

Las relaciones entre la FIFA y la FIFPRO se deterioraron en 2024 después de que el sindicato presentó una ⁠denuncia ante la Comisión Europea, alegando que el organismo rector mundial estaba abusando de su posición dominante al añadir competiciones sin la consulta suficiente.

Aganzo desmintió las insinuaciones de que la nueva iniciativa cuenta con el respaldo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pero dijo que el ‌diálogo directo con ella es esencial.

La Asamblea General Extraordinaria de la AFE aprobó la iniciativa en febrero con un 99,8% de los votos a favor de liderar la creación de la AIF. La misma asamblea también respaldó la ‌retirada de la AFE de la FIFPRO, alegando falta de transparencia y de diálogo con los organismos internacionales.

Aganzo afirmó que ‌la AIF ⁠representa a más de 30.000 futbolistas y busca establecer un nuevo modelo para salvaguardar ​sus derechos. Asimismo, indicó que están en contacto con cerca de una veintena de sindicatos para unirse a la iniciativa, aunque declinó identificarlos.

(Editado en español por Carlos Serrano)