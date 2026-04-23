Real Oviedo vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

Por la fecha 32 de la Liga, Elche y Real Oviedo se enfrentan el domingo 26 de abril desde las 11:15 (hora Argentina), en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Elche

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

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Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo terminó con un empate en frente a Villarreal en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 7 a favor.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció 3-2 a Atlético de Madrid en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 8 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Elche sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 27 puntos (6 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (8 PG - 11 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 82 32 27 1 4 55 2 Real Madrid 73 32 23 4 5 37 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 14 Elche 35 32 8 11 13 -7 20 Real Oviedo 27 31 6 9 16 -24

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Elche: 26 de abril - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Betis: 3 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Getafe: 10 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Real Madrid: 14 de mayo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 34: vs Celta: 3 de mayo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Alavés: 9 de mayo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Betis: 12 de mayo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Elche, según país