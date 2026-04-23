Real Oviedo vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

Por la fecha 32 de la Liga, Elche y Real Oviedo se enfrentan el domingo 26 de abril desde las 11:15 (hora Argentina), en el estadio Carlos Tartiere.
Así llegan Real Oviedo y Elche
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
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Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo terminó con un empate en frente a Villarreal en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 7 a favor.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche venció 3-2 a Atlético de Madrid en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 8 en su portería.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Elche sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el vigésimo puesto con 27 puntos (6 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (8 PG - 11 PE - 13 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|82
|32
|27
|1
|4
|55
|2
|Real Madrid
|73
|32
|23
|4
|5
|37
|3
|Villarreal
|61
|31
|19
|4
|8
|20
|14
|Elche
|35
|32
|8
|11
|13
|-7
|20
|Real Oviedo
|27
|31
|6
|9
|16
|-24
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 32: vs Elche: 26 de abril - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Betis: 3 de mayo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Getafe: 10 de mayo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Real Madrid: 14 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 34: vs Celta: 3 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Alavés: 9 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Betis: 12 de mayo - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Elche, según país
- Argentina: 11:15 horas
- Colombia y Perú: 09:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:15 horas