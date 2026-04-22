¿Chau Chelsea? La crisis que afecta a Enzo Fernández y podría eyectarlo tras el Mundial 2026

La crisis que afecta a Enzo Fernández y podría eyectarlo tras el Mundial 2026

Chelsea de Inglaterra atraviesa un durísimo momento futbolístico que se profundizó con la goleada sufrida contra el Brighton por 3 a 0 en condición de visitante en la Premier League de Inglaterra. Por supuesto, la misma afecta directamente a Enzo Fernández a tan sólo 50 días del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el que participará con la Selección Argentina. Por si esto fuera poco, todo puede derivar en que deje el club después del mencionado certamen.

Los hinchas de los "Blues" no tardaron en mostrar su descontento contra los futbolistas y el cuerpo técnico comandado por Liam Rosenior, quien fue despedido este miércoles 22 de abril. Este último habló al respecto con filosas declaraciones sobre sus propios jugadores y sus dichos no pasaron inadvertidos. La realidad es que los resultados no acompañan, llevan siete derrotas en los últimos ocho compromisos y hoy están afuera de los puestos de clasificación a copas internacionales de la próxima temporada, aunque no es el único problema y el ahora ex-DT lo dejó en claro con escandalosos dichos.

Las polémicas declaraciones de Rosenior en el Chelsea antes de su despido

"La actuación es inaceptable en el juego y la actitud, fue la peor derrota, inaceptable. Siempre salgo a defenderlos, pero esta vez fue indefendible", aseguró Rosenior tras la caída de sus dirigidos. A su vez, aseveró que "algo tiene que cambiar drásticamente" y que "faltaron la actitud y el espíritu. Hubo tres o cuatro del once inicial que no tuvieron determinación y no alcanza para este club". Si bien no mencionó a Enzo Fernández, también le pega de cerca por ser una de las figuras.

Por otro lado, el ex entrenador del Chelsea añadió que lo que vio en la cancha no representa lo que quiere ver. "Fue la noche más difícil de mi carrera", esbozó. Por último, apuntó nuevamente contra los futbolistas y diijo que mirará bien en quién puede confiar para los momentos difíciles, ya que "no hubo suficientes jugadores que lo demostraran". Sus polémicas declaraciones trascendieron rápidamente, más aún sabiendo que el presente del equipo es por demás flojo, incluso mientras siguen con vida en la FA Cup.

El Chelsea despidió a Liam Rosenior

El entrenador duró poco menos de cuatro meses al frenre del equipo después de que reemplace a Enzo Maresca el pasado mes de enero. A través de un comunicado oficial, los "Blues" comunicaron que "no fue una decisión fácil y que el club haya tomado a la ligera, pero los resultados y el rendimiento reciente estuvieron por debajo de los estándares necesarios, aún cuando queda mucho por disputar". Cabe destacar que dirigió 23 partidos, once fueron con victoria, diez con derrotas y los dos restantes terminaron en empate. A su vez, la institución informó que Calum McFarlane será el técnico interino hasta el final de la temporada.

Liam Rosenior apuntó contra los jugadores del Chelsea

Cómo está el Chelsea de Enzo Fernández en la temporada: qué partidos le quedan por delante y qué chances tiene de clasificar a la Champions League

Después de la derrota contra el Brighton por la fecha 34 de la Premier League, los "Blues" tienen cuatro encuentros más para buscar la clasificación a un torneo internacional. De hecho, están a siete puntos del Liverpool, que hoy sería el último en meterse en la próxima edición de la Champions y a diez tanto del Aston Villa como del Manchester United. Hoy ya no tienen chances de salir campeones ya que quedaron más lejos del Arsenal (70) y el Manchester City (67).

El domingo 26 de abril en Wembley se llevará a cabo el duelo entre el Chelsea y el Leeds United por la semifinal de la FA Cup. En caso de conseguir un triunfo, avanzarán al duelo decisivo en el que se medirán ante el que triunfe entre el Manchester City y el Southampton el sábado 25 del mencionado mes. En caso de que Enzo Fernández y compañía levanten el trofeo se asegurarán una plaza en la fase de grupos de la UEFA Europa League.

Los números de Enzo Fernández en Chlesea