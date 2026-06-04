Israel planea una gran ampliación de los asentamientos en toda la zona ocupada de Cisjordania

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera israelí ondea en un nuevo asentamiento israelí, detrás de banderas palestinas cerca de Ramallah, el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania

​El ministro de Finanzas israelí, de línea dura, anunció el miércoles una importante ampliación de más de 2.000 viviendas en tres asentamientos judíos ‌del territorio bajo ocupación israelí ‌de Cisjordania, que los palestinos esperan que forme parte de un futuro Estado independiente.

La mayoría de los países consideran que los asentamientos israelíes en esa zona son ilegales según el derecho internacional y constituyen un obstáculo importante para una solución de dos Estados que garantice la paz a largo plazo.

Bezalel Smotrich, que ostenta autoridad sobre parte de la administración civil israelí en Cisjordania, dijo que ​un comité de planificación aprobó ⁠la construcción de 2.162 nuevas viviendas judías.

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Entre ellas se incluyen 1.006 viviendas ‌en un nuevo asentamiento cerca de Jerusalén, 922 cerca de ⁠la ciudad palestina de Nablus y 234 ⁠cerca de Hebrón.

"Seguimos construyendo la Tierra de Israel en la práctica", dijo Smotrich, ultranacionalista y sancionado por Reino Unido, Francia y otros países, que le acusan de incitar ⁠a la violencia contra los palestinos.

Smotrich ha denunciado las sanciones en ​su contra, afirmando que no cambiarán la política israelí.

Las ‌nuevas viviendas "fortalecerán nuestro control sobre el territorio, ‌reforzarán la seguridad de Israel y establecerán hechos claros sobre el terreno ⁠que impidan la creación de un Estado terrorista árabe en el corazón del país", dijo Smotrich en un comunicado, sin especificar cuándo comenzaría la construcción.

Desde que asumió el cargo de ministro hace tres años, Smotrich ha tratado de ​reforzar el ‌control y la presencia de Israel en Cisjordania, al tiempo que se opone a la idea de un Estado palestino.

El Gobierno de derechas del primer ministro Benjamin Netanyahu ha supervisado la importante expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania y el establecimiento de nuevos asentamientos.

ASPIRACIONES ⁠DE INDEPENDENCIA

Los palestinos quieren que Cisjordania forme parte de un futuro Estado independiente que incluya Jerusalén Este y Gaza.

Alrededor de medio millón de israelíes viven en Cisjordania entre unos 3 millones de palestinos.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado mucho menos crítico con los asentamientos israelíes en rápida expansión.

Sin embargo, Trump sí dijo el pasado mes de septiembre que no permitiría que Israel se anexionara Cisjordania, ‌lo que enfureció a algunos parlamentarios israelíes de derecha. Emiratos Árabes Unidos, uno de los pocos Estados árabes que mantiene relaciones oficiales con Israel, también ha desaconsejado públicamente al Gobierno israelí la anexión.

Condenando el anuncio del miércoles, la oficina del presidente palestino, Mahmud Abás, advirtió de que las políticas "provocadoras" de Israel estaban empujando a ‌la región hacia nuevas oleadas de violencia y pidió a EEUU que detuviera la "locura" israelí.

Smotrich dijo el 19 de mayo que libraría una "guerra" contra la Autoridad Palestina, que ejerce ‌un gobierno civil ⁠limitado en Cisjordania, después de que, según él, le informaran de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) había solicitado ​una orden de detención confidencial contra él. La CPI no ha confirmado esta información.

Con información de Reuters