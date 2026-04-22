El “Cuti” Romero tiene dos cláusulas de rescisión en Tottenham: por qué y qué valor poseen

Una de las cláusulas está destinada para los equipos que están fuera de Inglaterra.

Los contratos que los jugadores firman en muchos casos se encuentran ocultos porque la intención es que los posibles clubes interesados no accedan a detalles que les permitan llevar a cabo las negociaciones. Algo similar sucede con Cristian “Cuti” Romero, que dispone de dos cláusulas de rescisión en el Tottenham. Una medida que sorprende, pero que en el fútbol argentino sucede con las joyas que sacan desde las inferiores.

El hecho de que un jugador disponga de dos precios es para protegerlo de determinados intereses. En la Argentina, Boca y River colocan cláusulas que se modifican a medida que se acerca el final del cierre del mercado de pases con el fin de que sus mejores jugadores no se vayan con el calendario de partidos en marcha. Además, es una manera de asegurar un importante ingreso en dólares con el fin de salir en la búsqueda de un reemplazante de calidad.

Mientras que en el fútbol inglés sucede algo similar. “Tiene una cláusula de rescisión de £38M fuera de Inglaterra y £53M en la Premier League, independientemente de si Tottenham desciende o permanece en Primera División”, expresó Víctor Romero, padre del jugador, en una charla que mantuvo con el medio inglés Daily Mail. Lo particular es que la cifra baja de manera considerable para el exterior y más con los rumores que circulan.

Hace unas semanas, se mencionó que el defensor argentino se encuentra en la mira de los tres clubes más importantes de España: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Los mencionados lo tienen en carpeta y no se descarta que hagan una propuesta formal para quedarse con la ficha. Una que demandará una base más que considerable para iniciar las negociaciones.

Esto es producto de que el Tottenham adquirió la ficha de Cristian Romero en agosto del 2022 en 53 millones de euros que fueron entregados al Atalanta de Italia. Mientras que en la actualidad su valor se mantiene, porque el sitio Transfermarkt considera que se trata de un jugador con un precio de mercado de 50 millones. La posibilidad de una salida al final de la temporada es una que está más que latente, y mucho más en caso de que el equipo descienda a la segunda categoría.

Otro factor que influye de gran manera es que el jugador no está pasando un gran momento en lo que respecta a su relación con los directivos del conjunto de Londres. Algo que quedó expresado en el comienzo del año cuando hizo un reclamo que con el paso del tiempo le terminó dando la razón. “Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. Increíble, pero cierto y vergonzoso”, señaló el pasado 4 de febrero.

¿Llega al Mundial?

En el partido frente al Sunderland de hace unos días, el “Cuti” Romero se retiró del campo de juego acompañado por sus compañeros mientras rompía en llanto. La sensación que dejaron aquellas imágenes es que se había lesionado de gravedad en la rodilla y que era cuestión de horas que se confirmara que no iba a poder formar parte del próximo Mundial.

Sin embargo, el parte médico del Tottenham señala un problema en el ligamento lateral de la pierna derecha que le demandará entre cinco y ocho semanas de recuperación. Lo que informan desde la Selección Argentina es que el jugador llegará con lo justo, pero que estará disponible para sumar minutos en el primer partido, que será el próximo 16 de junio a las 22 horas frente a Argelia en el marco del Grupo J.



