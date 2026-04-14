Lesionados en la Selección Argentina: el drama que afecta en la previa del Mundial 2026 y los detalles de sus lesiones

Una por una, las lesiones en la Selección Argentina a dos meses del Mundial 2026.

La Selección Argentina tiene las alarmas encendidas para el Mundial 2026, fundamentalmente como consecuencia de las lesiones o las molestias musculares de varios jugadores. Se trató de una semana muy negativa en este sentido para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, con la preocupación destinada fundamentalmente a Lautaro Martínez, Emiliano "Dibu" Martínez y Cristian "Cuti" Romero.

A apenas dos meses del arranque de la Copa del Mundo, hay muchos detalles que suelen influir en este tipo de situaciones en los deportistas de alto rendimiento. Por lo tanto, El Destape se comunicó con dos especialistas en estos casos: Gustavo Calcagno (deportólogo de Ferro) y José Barbier, integrante del cuerpo médico de Boca Juniors y colaborador en el Centro Médico de Jorge Batista.

Los lesionados o "tocados" de la Selección Argentina a dos meses del Mundial 2026

El caso más preocupante fue el del "Cuti" Romero, quien sufrió un problema en el ligamento lateral de la pierna derecha que le demandará entre seis y ocho semanas de recuperación. El ex Belgrano de Córdoba chocó con su compañero Antonin Kinsky en Tottenham vs. Sunderland y dejó la cancha llorando. Si bien al comienzo se temió lo peor, que era la rotura de los ligamentos de la rodilla, al menos los plazos de recuperación le dan el tiempo para llegar con lo justo, aunque sin ritmo futbolístico, a la Copa del Mundo.

El segundo peor en este sentido es Lautaro Martínez, el centrodelantero y capitán de Inter de Italia que se resintió de la lesión en el sóleo de la pantorrilla izquierda. Si bien estuvo un mes parado para completar la rehabilitación, cuando volvió a ser titular sintió dolor nuevamente en el cuadro que seguramente será el campeón de la Serie A. El cuerpo técnico de la "Albiceleste" monitorea su situación permanentemente a la distancia, aunque es incómoda la actualidad del "Toro" porque también llegará sin demasiado ritmo de juego a la máxima cita.

Lautaro Martínez, otro lesionado de la Selección Argentina antes del Mundial 2026.

Otro jugador con permanentes problemas físicos es nada menos que Lisandro Martínez, el central zurdo de Manchester United de Inglaterra que ya se encuentra en la etapa final de la recuperación de su lesión en el sóleo de la pierna izquierda, aunque se entrena a la par de sus compañeros. El ex Defensa y Justicia tuvo lesiones complicadas en las rodillas y estuvo mucho tiempo sin jugar, pero de a poco retoma la actividad con los "Diablos Rojos".

La cuestión con "Dibu" Martínez también llamó la atención, ya que iba a ser titular en Aston Villa de Inglaterra pero sintió una molestia en el calentamiento previo y quedó afuera del encuentro ante Nottingham. El arquero sintió un "pinchazo" en una pierna y no formó parte del duelo, aunque en principio fue solamente por precaución y estará disponible para las próximas jornadas.

El presente físico de Rodrigo De Paul es una incógnita absoluta, dado que jugó "tocado" en los últimos dos amistosos de la Selección Argentina porque llegó así desde Inter Miami de Estados Unidos. El mediocampista sufrió una contusión muscular en la pierna izquierda en marzo pasado y ya volvió a las canchas, aunque su rendimiento físico por ahora no está ni cerca de ser similar al del Mundial de Qatar 2022.

Si bien han tenido poco rodaje en el Seleccionado nacional, también padecieron problemas físicos en los últimos meses Gabriel Rojas, Facundo Medina, Exequiel Palacios, Nicolás González, Santiago Castro y Joaquín Panichelli.

Gustavo Calcagno, deportólogo de Ferro, quien consideró -por ejemplo- que "​el fútbol de alto rendimiento ha llegado a un punto de tensión donde el cuerpo humano empieza a gritar lo que la mente ya no puede callar...". Al mismo tiempo, enfatizó en que "resulta imperativo analizar cómo los jugadores de élite, tras calendarios asfixiantes de entrenamientos y partidos, sucumben ante lesiones musculares y ligamentarias". "Si observamos de cerca, tienen una raíz que trasciende lo puramente fisiológico", apuntó en declaraciones a El Destape

Calcagno también remarcó que "el estrés intrínseco de las competencias de primer nivel no es una variable menor. A esta altura del año, la seguidilla de partidos actúa como un erosivo sobre la psiquis del deportista. Existe una conexión innegable: lo que sucede en la cabeza se manifiesta en el físico". También señaló: "Hoy vemos lesiones de gravedad que no son sólo ´mala suerte´, sino el resultado de un sistema que ignora el desgaste emocional. Esta situación proyecta una sombra preocupante sobre el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá en junio de 2026". "Estamos poniendo en riesgo la participación de las figuras más brillantes del planeta por no saber frenar a tiempo", disparó.

En la misma línea, el deportólogo de Ferro aclaró que ​"estos atletas cuentan con privilegios envidiables: cuerpos médicos de excelencia, campos de juego en condiciones óptimas y tecnología de recuperación de vanguardia". El especialista destacó además que "nada de eso puede blindar al jugador contra el desgaste por contacto o la fatiga acumulada en situaciones críticas de juego".

"Sostengo firmemente que sería mucho más ventajoso establecer un paréntesis obligatorio; un descanso diseñado para cuidar los aspectos mentales y emocionales previo a los campeonatos mundiales", consideró Calcagno al respecto. "El objetivo es simple: llegar de la mejor manera, no solo físicamente, sino con la frescura necesaria para competir. El factor económico prima y no deja ver que, en definitiva, se está poniendo en riesgo la presencia de los 'cracks' que dan sentido al espectáculo", profundizó.

Muy duro con lo que sucede en el fútbol en la actualidad, recalcó que "lamentablemente, el negocio del fútbol parece tener una visión de corto alcance". "La voracidad económica impide ver que el verdadero valor del evento reside en sus estrellas. Si las figuras llegan lesionadas o, peor aún, quedan fuera de la cita mundialista, el producto final se devalúa", opinó. Y concluyó con un pedido contundente: "​Es hora de entender que cuidar la mente del jugador es proteger el patrimonio del deporte. Sin un respiro real, el espectáculo corre el riesgo de convertirse en una competencia de supervivencia en lugar de una de talento".