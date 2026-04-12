Temor por el Cuti Romero en el Mundial 2026: la fuerte frase de su DT en Tottenham

La jornada fue complicada para la Selección Argentina, ya que Cristian 'Cuti' Romero sufrió una lesión en la rodilla durante el partido entre Tottenham y Sunderland por la Premier League. El defensor debió pedir el cambio tras un duro choque y se retiró del campo de juego visiblemente afectado y llorando.

El incidente ocurrió mientras Romero intentaba proteger el balón ante la salida del arquero rival, Antonín Kinský. Tras un empujón de Brian Brobbey, ambos jugadores chocaron y requirieron atención médica. Aunque Kinský continuó a pesar de un corte, Romero se levantó pero solicitó ser reemplazado, mostrando un gran desconcierto.

Las imágenes televisivas mostraron a los médicos de Tottenham realizándole una "prueba de cajón" al defensor, un examen que sirve para evaluar la estabilidad de los ligamentos cruzados de la rodilla, lo que hace pensar que la lesión podría ser grave y afectar la rodilla derecha. Sin embargo, fue el propio jugador quien pidió salir, y no los médicos, lo que generalmente indica que el primer diagnóstico no fue tan alarmante.

El desconsuelo de Romero podría tener también un componente emocional, ya que Tottenham está en zona de descenso en la Premier League, aumentando la presión sobre el equipo y el jugador. La lesión pudo haberse producido tanto por el choque con la cabeza de Kinský como por la pisada tras el empujón de Brobbey antes del impacto con su arquero.

Además de la preocupación por Romero, la Selección Argentina tuvo otro motivo de alarma horas antes, cuando Emiliano Martínez sintió una molestia en la pierna izquierda durante la entrada en calor y no pudo jugar en el partido de Aston Villa contra Nottingham Forest. Según los primeros indicios, la lesión de Dibu Martínez sería muscular.

Estas dos situaciones generan incertidumbre en torno al plantel argentino, de cara a los próximos compromisos internacionales, ya que tanto Romero como Martínez son piezas clave en la defensa y el arco del equipo nacional.