Por qué no jugó Dibu Martínez en Aston Villa: alerta en la Selección Argentina

Sorpresa porque no jugó Dibu Martínez en Aston Villa.

Emiliano "Dibu" Martínez no pudo atajar para Aston Villa vs. Nottingham Forest, por la Premier League de Inglaterra, y encendió las alarmas en la Selección Argentina a la distancia. Si bien el marplatense llegó al estadio rival y hasta hizo la entrada en calor, durante la misma sintió una fuerte molestia muscular que lo dejó afuera hasta del banco de los suplentes.

Si bien en las próximas horas le realizarán estudios desde los "Villanos" y publicarán el parte médico, lo concreto es que como mínimo está en duda para el próximo compromiso, frente a Bolonia de Italia como local por la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. En el lugar del ex Independiente estuvo Marco Bizot, con el juvenil James Wright como alternativa.

El presente de "Dibu" Martínez tanto en la Selección Argentina como en Aston Villa era muy positivo antes de esta molestia, titular en ambos elencos y con rendimientos positivos. De hecho, venía de destacarse bajo los tres palos en el 3-1 a Bolonia en la ida, con dos atajadas fenomenales y fieles a su estilo. La prioridad absoluta del ex Getafe es llegar sin molestias a la Copa del Mundo, a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El marplatense de 33 años es un ídolo de la "Albiceleste" y del cuadro de Birmingham, aunque esta situación sucedida dos meses antes del Mundial 2026 complicó las cosas para el ex Arsenal. Ahora, habrá que aguardar por el comunicado oficial desde Inglaterra para conocer los pasos a seguir para Lionel Scaloni con su indiscutido guardavalla titular.

Sorpresa porque no jugó Dibu Martínez en Aston Villa.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

247 partidos oficiales desde septiembre del 2020.

294 goles recibidos.

81 vallas invictas.

26 amonestaciones.

1 expulsión.

Sin títulos conseguidos.

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