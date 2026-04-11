La selecta lista de goleadores en la que Julián Álvarez ingresó con su gol en Champions League

Julián Álvarez sigue brillando en la Champions League: alcanzó una marca histórica y se metió entre los máximos goleadores argentinos del torneo

Con un nuevo gol decisivo en la Champions League, Julián Álvarez volvió a ser protagonista en Europa y alcanzó un registro que lo ubica entre los grandes delanteros argentinos del certamen. El atacante del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina, surgido en River Plate, se metió en una lista histórica que incluye a figuras como Lionel Messi y Gonzalo Higuaín, consolidando su crecimiento a nivel internacional.

El presente de Julián Álvarez en la Champions League no deja de sorprender. Con su gol ante Barcelona en los cuartos de final, el delantero alcanzó los 24 tantos en la competencia y se posicionó entre los ocho argentinos con más goles en la historia del torneo europeo.

Su rendimiento en la actual edición es especialmente destacado: acumula nueve goles en 12 partidos, su mejor registro en una sola temporada. Una cifra que confirma su evolución y lo consolida como una pieza clave en el Atlético de Madrid.

Los argentinos que dominan la historia de la Champions

La lista en la que ingresó Álvarez está compuesta por nombres de enorme peso en el fútbol mundial. Messi lidera con amplia ventaja, con 129 goles, seguido por Alfredo Di Stéfano con 49, todos con el Real Madrid en una etapa de gloria para el conjunto español.

Más abajo aparecen otros delanteros destacados como Sergio Agüero, Lautaro Martínez, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María, con quienes el actual jugador del Atlético de Madrid comparte el octavo lugar.

Ingresar en este grupo no es un dato menor: implica sostener rendimiento durante varias temporadas en el máximo nivel europeo, algo que Álvarez logró en tiempo récord.

Un presente que ilusiona de cara al futuro

El camino de la "Araña" hasta este punto tiene raíces bien marcadas en River Plate, donde explotó como una de las grandes promesas del fútbol argentino. Allí mostró su capacidad goleadora, su movilidad y su inteligencia táctica, características que luego potenció en Europa.

Además, el impacto del delantero no se limita a las estadísticas. Su capacidad para aparecer en momentos clave, como lo hizo ante Barcelona, lo posiciona como un jugador determinante en instancias decisivas.

Además, su rendimiento genera expectativas de cara a los próximos desafíos, tanto a nivel de clubes como con la Selección Argentina. En un contexto donde se acerca el Mundial 2026, su presente invita a pensar en un rol protagónico dentro del equipo nacional.

Otro dato que refuerza su crecimiento es su eficacia ante rivales de primer nivel. Ya logró convertirle en varias ocasiones tanto al Barcelona como al Real Madrid, dos de los clubes más importantes del mundo.

Los números que explican su impacto

Más allá del ranking histórico, los números recientes de Álvarez permiten dimensionar su nivel actual. La combinación de goles, regularidad y protagonismo en partidos importantes lo convierten en uno de los delanteros más completos de su generación.

También se destacan sus registros previos en River Plate, donde protagonizó actuaciones memorables, como su histórica noche ante Alianza Lima, en la que marcó seis goles en un solo partido.

Esa capacidad goleadora, sumada a su evolución en Europa, explica por qué hoy se encuentra entre los nombres más relevantes del fútbol internacional.