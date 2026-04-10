El crudo mensaje de Mourinho contra uno de los tapados de Lionel Scaloni para la Selección Argentina: “Me entristece”

Scaloni citó al jugador a la Selección en 2025.

La vigésimo octava fecha de la Primeira Liga de Portugal no resultó muy positiva para el Benfica, que igualó 1-1 con Casa Pia y no solo perdió terreno en la lucha por el campeonato, sino también en la búsqueda por un cupo a la siguiente Champions League. Con 66 puntos, el equipo dirigido por José Mourinho quedó en el tercer lugar de la tabla, a dos unidades del Sporting Lisboa, que por ahora mantiene el último pasaje a la máxima competencia europea.

De ahí que el entrenador portugués se haya enojado por el rendimiento de sus jugadores en la visita al Estádio Municipal de Rio Maior, en especial con aquellos que no rindieron en la jugada del empate de los locales. Y es que el Benfica ganaba por 1-0 con gol de Richard Ríos cuando Rafael Brito volvió a poner tablas en el marcador al aprovechar un desorden defensivo en el que al menos dos jugadores no llegaron a cubrir los espacios.

Ante dicha desatención, Mourinho fue contundente en la conferencia de prensa postpartido, en la que apuntó contra algunos de sus dirigidos ante la falta de actitud por mantener la victoria parcial que se estaba llevando hasta entonces el equipo. “Este partido es un ejemplo, no diría de falta de hambre, porque no hay gente mala, arrogante o irrespetuosa, pero hay ciertos perfiles donde algunos, independientemente de su cuenta bancaria, títulos y estatus, tienen hambre”, comenzó el DT.

Fue tras esta introducción cuando “Joseph” fue más filoso con sus declaraciones y dejó ver su descontento con el comportamiento de sus jugadores: “Hay gente que se toma la vida a la ligera y eso me entristece. Llevo 34 años como entrenador y hay jugadores que carecen de ese carácter. Tengo que pensar con detenimiento porque en este momento me gustaría dejar de alinear a algunos jugadores. Quizás sea más fácil no seguir intentando aumentar su valor”.

Si bien el entrenador nunca dio nombres ni apellidos, algunos medios señalaron que la bronca estaba dirigida a dos futbolistas en particular, el belga Dodi Lukebakio y Enzo Barrenechea, quien fue citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina a mediados del 2025. “Enzo Barrenechea y Dodi Lukebakio aún no alcanzan el nivel requerido. Ambos fueron sustituidos y el equipo mejoró”, mencionó el periódico portugués A Bola, que no dejó pasar la pasividad del argentino en la jugada del gol de Casa Pia.

Barrenechea llegó a préstamo del Aston Villa.

El paso fugaz de Barrenechea en la Selección

Barrenechea obtuvo su primera y hasta ahora única convocatoria con la Selección Argentina en junio del 2025, cuando Scaloni lo citó para las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien formó parte del banco de suplentes en la victoria contra Chile por 1-0, el pivote no tuvo su debut y no pasó más allá de unos entrenamientos con el conjunto albiceleste, aunque eso no quita la posibilidad de que tenga su presentación en el futuro.