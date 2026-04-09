Sorpresa: la Selección Argentina cambia uno de los últimos amistosos antes del Mundial 2026

La Selección Argentina confirmó dos amistosos como preparación final rumbo al Mundial 2026.

La Selección Argentina ya tiene definidos sus últimos ensayos antes del debut en el Mundial 2026. El equipo que lidera Lionel Messi enfrentará a Honduras e Islandia en Estados Unidos, en dos compromisos que servirán como preparación clave antes del debut oficial ante Argelia.

La planificación de la Selección Argentina entra en su etapa decisiva. Con el calendario mundialista cada vez más cerca, la AFA cerró dos amistosos internacionales que permitirán ajustar detalles futbolísticos y físicos antes del inicio del torneo.

La AFA confirmó que el combinado nacional se medirá ante Honduras el 6 de junio y frente a Islandia el 9 del mismo mes, en vez de Serbia, como estaba estipulado. Ambos encuentros se disputarán en territorio estadounidense, un escenario estratégico también pensando en la logística del Mundial.

El primero tendrá lugar en el Kyle Field de Texas, mientras que el segundo se jugará en el Jordan-Hare Stadium, en Auburn, Alabama.

Estados Unidos, un escenario con peso simbólico

Las sedes elegidas no son casuales. Tanto el Kyle Field como el Jordan-Hare Stadium son íconos del deporte universitario en Estados Unidos, con una enorme capacidad y tradición.

El estadio de Auburn, en particular, marcará un hecho histórico: será el primer partido internacional que se dispute allí en sus 87 años de historia. Este detalle refuerza la relevancia del evento y la expectativa generada en torno a la presencia del campeón del mundo.

Por su parte, el Kyle Field ya fue protagonista de grandes citas recientes, como el amistoso entre México y Brasil en 2024, que reunió a más de 85 mil espectadores. Esto anticipa un marco imponente para la presentación del equipo argentino.

Messi, figura central y motor de la ilusión

El impacto de la Selección Argentina en Estados Unidos no puede entenderse sin la figura de Lionel Messi. El capitán albiceleste será el principal atractivo de estos amistosos, tanto desde lo deportivo como desde lo comercial.

Desde la organización de los eventos, destacaron la importancia de contar con el rosarino como líder del equipo. Su presencia garantiza visibilidad global y una enorme convocatoria de público, en un país donde el fútbol continúa en pleno crecimiento.

Además, estos encuentros serán clave para que el plantel ajuste automatismos y llegue con ritmo competitivo al debut mundialista.

El debut en el Mundial 2026 ya tiene fecha

Más allá de los amistosos, el foco principal está puesto en el estreno en el Mundial 2026. La Selección Argentina iniciará su camino el 16 de junio frente a Argelia, en el marco del Grupo J.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un nuevo desafío para el equipo argentino, que buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

En este contexto, los partidos ante Honduras e Islandia aparecen como una oportunidad ideal para ultimar detalles y evaluar variantes.

Calendario oficial de Argentina en la fase de grupos

Fecha 1: Martes 16 de junio – vs. Argelia – Kansas – 22 horas.

Fecha 2: Lunes 22 de junio – vs. Austria – Dallas – 14 horas.

Fecha 3: Sábado 27 de junio – vs. Jordania – Dallas – 23 horas.



El posible camino de Argentina en los cruces de eliminación directa

El orden final en la tabla del Grupo J será determinante para el futuro albiceleste. Si Argentina termina primera, jugará el primer duelo eliminatorio en el Hard Rock Stadium de Miami, ante el segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Allí podría producirse un cruce de altísimo voltaje: un clásico sudamericano ante Uruguay o un choque frente a la España de las nuevas generaciones.

En cambio, si la Selección clasifica segunda, deberá viajar al Oeste para jugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante el ganador de la misma zona H. Esto incluso abre la puerta a una posible reedición del sorpresivo duelo ante Arabia Saudita del Mundial 2022.