Alivio para Scaloni: la Selección recupera a un jugador clave en la previa del Mundial

Scaloni debe presentar la lista a fines de mayo.

El mes pasado, la Selección Argentina se despidió del territorio nacional con dos victorias sobre Mauritania y Zambia, sus últimos amistosos antes de que se anuncie la convocatoria definitiva para defender el título en el Mundial 2026. Dichos partidos fueron claves para Lionel Scaloni, que analizó alternativas y afinó el ojo para armar la lista, aunque a sabiendas de que algunos de los campeones de Qatar 2022 estaban casi asegurados.

Y es que no todos los habituales titulares del conjunto albiceleste pudieron estar en los encuentros disputados en La Bombonera, tal como fue el caso de Lisandro Martínez, cuya lesión a mediados de febrero había encendido las alarmas en el cuerpo técnico. El central del Manchester United había sufrido una lesión en el gemelo después del partido con el West Ham por la fecha 26 de la Premier League y, desde entonces, estuvo fuera de las canchas.

En total, el defensor entrerriano estuvo cinco partidos ausente con los “Red Devils”, pero todo indicaría que está cada vez más cerca de su regreso a las canchas. Luego de semanas con trabajos diferenciales, “Licha” volvió a los entrenamientos a la par de sus compañeros en Old Trafford, de manera tal que se analiza que forme parte de la convocatoria para el cruce con Leeds por la fecha 32 de la liga británica.

Finalizada la recuperación de la lesión en el sóleo, Martínez podría ser tenido en cuenta por Michael Carrick para el partido del lunes en Stretford, algo que sin dudas es una buena noticia para Scaloni. Por lo tanto, el DT estará atento a la evolución que tenga el zaguero en su regreso a las canchas, ya que deberá retomar ritmo rápidamente en una temporada que fue muy interrumpida para el campeón del mundo.

Cabe mencionar que “Licha” no pudo iniciar la temporada en agosto del año pasado por una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, lesión de la que recién regresó a fines de noviembre. De hecho, el defensa tuvo solo dos meses y medio de continuidad antes de que suceda lo del sóleo y, aunque mostró un buen nivel en ese lapso, ahora necesitará mostrar que está en condiciones de defender la Copa del Mundo en los Estados Unidos.

Manchester jugará el lunes a las 16:00 horas de Argentina.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026