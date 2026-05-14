El presidente chino elogia el "nuevo enfoque" en las relaciones con EEUU

El presidente de China, Xi Jinping, visita el Templo del Cielo en Pekín, China

Por Liz Lee, Xiuhao ​Chen y Mei Mei Chu

PEKÍN, 14 mayo (Reuters) - El presidente de China, Xi Jinping, elogió el jueves un "nuevo enfoque" de ‌las relaciones con Estados ‌Unidos que prevé la cooperación junto con una competencia moderada, tras su cumbre con el presidente Donald Trump.

La visita de Trump a Pekín, la primera de un presidente estadounidense en casi una década, se prolongará hasta el viernes, en un momento en que su guerra con Irán está mermando su popularidad en ​el país de ⁠cara a las elecciones de mitad de mandato.

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Xi afirmó que ‌ambos líderes coincidieron en que la construcción de ⁠una relación constructiva y estratégicamente estable ⁠guiaría las relaciones en los próximos tres años y después, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Xi describió estas relaciones ⁠como basadas principalmente en la cooperación, pero con una ​competencia mesurada para lograr "una estabilidad normal en ‌la que las diferencias sean controlables ‌y una estabilidad duradera en la que se pueda ⁠esperar la paz", añadió el ministerio.

Los analistas señalaron que la referencia a unas relaciones "constructivas y estratégicamente estables" mostraba que China estaba siguiendo una progresión en las relaciones que da lugar a ​un marco ‌diplomático en el que puede gestionar los vínculos multifacéticos con Estados Unidos.

"Es un nuevo lenguaje y creo que refleja el deseo de China de establecer más barreras institucionales en torno a las relaciones entre Estados Unidos ⁠y China, tanto en la competencia como en la cooperación", dijo Joe Mazur, analista geopolítico de la consultora Trivium China, en Pekín.

Sin embargo, las fricciones, como las relacionadas con el conflicto de Irán y las recientes sanciones de Estados Unidos a empresas chinas, siguen "complicando la dinámica entre Estados Unidos y China" y pueden poner a ‌prueba la durabilidad del nuevo marco, señaló Zhao Minghao, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Fudan de Shanghái.

Aunque Xi se mostró a favor de la cooperación, insistió en que Estados Unidos debe actuar con "la máxima cautela" al abordar la cuestión de Taiwán, ‌la isla gobernada democráticamente que China reclama como suya, aunque Taipéi rechaza esta pretensión.

"Si se gestiona mal, los dos países podrían chocar o ‌incluso entrar en ⁠conflicto, lo que empujaría a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación extremadamente ​peligrosa", dijo el mandatario chino.

Con información de Reuters