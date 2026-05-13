Proyecto Vicuña: Quintela busca garantizar empleo local y participación de empresas riojanas

Un nuevo capítulo se abre en las negociaciones vinculadas al Proyecto Vicuña, uno de los desarrollos mineros más importantes del país. En ese marco, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió al CEO de la empresa a cargo del emprendimiento para avanzar en acuerdos vinculados al desarrollo logístico, territorial y productivo del proyecto.

El Proyecto Vicuña se encuentra en el centro de una disputa estratégica entre La Rioja y San Juan. Si bien el yacimiento principal está ubicado en territorio sanjuanino, gran parte de los accesos operativos, corredores logísticos y áreas de influencia atraviesan suelo riojano, lo que llevó al Gobierno provincial a reclamar una participación activa en los beneficios económicos y productivos que genere el emprendimiento.

Desde la administración de Quintela sostienen que el impacto de este tipo de proyectos excede los límites geográficos del yacimiento y debe contemplar a todas las comunidades involucradas en la cadena logística y de servicios. En ese sentido, la provincia viene planteando la necesidad de garantizar empleo local, participación de proveedores riojanos, desarrollo de infraestructura y criterios de sustentabilidad vinculados al crecimiento minero.

La discusión también se da en un contexto donde las provincias buscan fortalecer su posicionamiento frente al avance de grandes inversiones mineras y disputar mayor participación en la renta y el desarrollo regional. Para La Rioja, el Proyecto Vicuña representa una oportunidad estratégica para consolidar su perfil minero y evitar quedar relegada en uno de los principales emprendimientos vinculados al cobre en la Argentina.

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La Rioja busca garantizar empleo local y control ambiental en el Proyecto Vicuña

En ese contexto, Ricardo Quintela recibió a José Morea, director País para Argentina y Chile de la compañía minera, y remarcó la necesidad de garantizar empleo para trabajadores riojanos, participación de proveedores locales y controles ambientales sobre el desarrollo del proyecto.

El encuentro se produjo semanas después de que la Justicia riojana dispusiera restricciones al acceso al yacimiento a través del territorio provincial. La controversia se originó luego de que el Gobierno de La Rioja exigiera a la empresa la presentación de un informe de Impacto Ambiental integral que contemplara la totalidad del Proyecto Vicuña y no únicamente la porción emplazada en San Juan.

En el marco de esta primera visita institucional, la provincia busca avanzar en una agenda de trabajo conjunto orientada al desarrollo productivo, la generación de empleo y la participación de empresas riojanas en la cadena de servicios vinculada al emprendimiento minero.

Durante la reunión, Ricardo Quintela sostuvo que este primer encuentro institucional marca el inicio de una agenda de cooperación orientada a potenciar la mano de obra riojana, fortalecer la participación de proveedores locales y acompañar el crecimiento de las comunidades cercanas a las áreas de influencia del proyecto minero.

En ese marco, el mandatario provincial remarcó que uno de los principales ejes abordados con la empresa fue la necesidad de priorizar la contratación de trabajadores y firmas riojanas en las futuras etapas de inversión y desarrollo vinculadas al Proyecto Vicuña.

Quintela también insistió en la importancia de garantizar el control ambiental dentro del territorio provincial y reafirmó la potestad de La Rioja para supervisar y monitorear las actividades relacionadas con el emprendimiento minero que atraviesen su área de influencia.

Además, durante el encuentro se confirmó el inicio de las obras del bypass de Guandacol, una infraestructura considerada estratégica para mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento logístico de la región vinculada al desarrollo minero.

En ese sentido, Ricardo Quintela afirmó que el Gobierno provincial continuará impulsando una estrategia de desarrollo minero sustentada en tres ejes centrales: inversión, capacitación y acompañamiento social. Según explicó, el objetivo es que el crecimiento de la actividad se traduzca en mayores oportunidades laborales, fortalecimiento de proveedores locales y desarrollo económico para las comunidades riojanas vinculadas a los proyectos mineros.