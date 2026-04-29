Proyecto Vicuña: la Justicia de San Juan habilitó la continuidad del proyecto minero

El proyecto minero Vicuña sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Justicia de San Juan dictara una medida cautelar que permite mantener sus operaciones. La decisión se da en medio del conflicto con La Rioja, donde previamente se habían dispuesto restricciones que frenaban el acceso logístico al emprendimiento. Este fallo determina que ningún actor puede interferir en el normal funcionamiento del proyecto.

El desarrollo del proyecto Vicuña continúa en marcha tras una resolución judicial en San Juan que respalda su funcionamiento. La medida, dictada por un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, establece que las actividades del emprendimiento no pueden ser interrumpidas, en un contexto marcado por decisiones contradictorias entre distintas jurisdicciones.

El fallo se conoció luego de que en La Rioja se dispusieran restricciones vinculadas al tránsito en una ruta clave para el acceso al proyecto. Esa determinación había generado incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones, al afectar la logística necesaria para el desarrollo minero.

Ante ese escenario, la empresa a cargo del proyecto presentó una acción judicial en San Juan, que derivó en una medida precautoria favorable. Según lo informado oficialmente, la resolución garantiza la continuidad operativa del proyecto y establece que ningún actor, ya sea del ámbito público o privado, puede interferir en su normal funcionamiento.

La cautelar contempla una excepción específica: las autoridades provinciales de San Juan, en su carácter de organismo competente. En ese sentido, se remarca que el emprendimiento cuenta con habilitación vigente otorgada por el Ministerio de Minería local.

Qué dijo el gobernador

El gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, celebró la decisión judicial y fijó la posición del territorio que comanda. "Como ya dije, quiero ser claro: la jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional. No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años", expresó.

"Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano, siempre. Tenemos respeto por La Rioja y creemos en el diálogo institucional, pero no en debates sin sustento jurídico. La ley es la ley", agregó el mandatario de la provincia de San Juan en su cuenta de X.