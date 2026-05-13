En la previa del invierno, Formosa refuerza las campañas de vacunación y sostiene el control sanitario provincial

El Gobierno de Formosa continúa profundizando las campañas de vacunación y los operativos sanitarios en todo el territorio provincial con el objetivo de sostener el estatus sanitario y prevenir enfermedades respiratorias y virales en el marco de la temporada invernal.

En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Humano provincial llevó adelante jornadas de vacunación gratuitas en la Plaza San Martín de la capital formoseña durante la Semana de la Vacunación en las Américas 2026, que se desarrolló entre el 25 de abril y el 2 de mayo.

Durante los operativos se aplicaron vacunas del Calendario Nacional, además de dosis antigripales, contra el neumococo y contra el COVID-19. El ministro de Desarrollo Humano, Juan Carlos Atencia, destacó la participación de la comunidad y aseguró que existe un fuerte compromiso social con las campañas de inmunización.

“Formosa no registra casos graves de tipos virales ni brotes de gripe, a pesar de estar en una época donde estas enfermedades suelen aumentar”, afirmó el funcionario en declaraciones difundidas por medios provinciales.

Atencia también remarcó que la provincia pudo garantizar la disponibilidad de vacunas gracias a una planificación anticipada del sistema sanitario provincial. “Formosa cuenta con vacunas porque fue previsora, ya que Nación no está realizando envíos de dosis, lo que empujó a varias provincias a quedarse sin stock”, señaló.

Por su parte, el jefe del Departamento de Inmunización del ministerio, Julio Arroyo, insistió en la importancia de continuar aplicándose la vacuna contra el coronavirus. “A pesar de que la pandemia finalizó, el virus vino para quedarse y la vacunación sigue siendo clave para evitar cuadros graves y recaídas”, sostuvo.

Desde el Gobierno provincial informaron además que los operativos sanitarios y las campañas de concientización continúan desarrollándose también en localidades del interior provincial, donde se realizan charlas informativas para combatir la desinformación y promover la vacunación como herramienta fundamental de prevención sanitaria.

La importancia de Laformed

En Formosa, el sistema de salud busca sostener el acceso a medicamentos frente a cambios en la política nacional. En ese contexto, el laboratorio estatal Laformed gana protagonismo como herramienta para garantizar tratamientos y reducir la dependencia externa.

Según explicó el gerente de planta, Ricardo Acosta, la desregulación del mercado farmacéutico y el recorte del Programa Remediar modifican el acceso a medicamentos en todo el país. Además, advirtió que la reducción de ese programa, que aseguraba distribución gratuita, generará más demanda en el sistema público. “Va a haber mayor presión porque deja sin cobertura a millones de personas”, señaló.

El Gobierno nacional avanzó en abril con una fuerte reestructuración del Programa Remediar, reduciendo su vademécum de 79 a solo tres medicamentos enfocados en enfermedades cardiovasculares. Desde el Ministerio de Salud argumentaron que la medida busca mejorar la eficiencia y el control en la distribución, además de concentrar recursos en patologías de alta prevalencia.

Sin embargo, informes del sector advierten que el recorte deja sin cobertura tratamientos clave para enfermedades frecuentes como diabetes, asma e infecciones agudas, que representaban gran parte de las consultas en el primer nivel de atención, lo que podría trasladar mayor presión a los sistemas de salud provinciales.