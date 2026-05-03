Con vacunación gratuita, Formosa fortalece la protección de embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio

En Formosa, la campaña de inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) se consolida como una de las principales herramientas de prevención en salud materno-infantil. La estrategia está dirigida a personas gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo, con el objetivo de reducir las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB), especialmente bronquiolitis y neumonía.

El VSR es la principal causa de internaciones por enfermedades respiratorias en bebés durante el primer semestre de vida, además de estar asociado a complicaciones como sibilancias recurrentes y mayor riesgo de asma en la infancia.

Cómo funciona la inmunización en embarazadas

El jefe del Departamento de Inmunizaciones, Julio Arroyo, explicó que la aplicación de la vacuna durante el embarazo permite la transferencia de anticuerpos al bebé a través de la placenta. “Esto le brinda al recién nacido protección durante los primeros seis meses de vida”, señaló el funcionario en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), destacando el impacto directo de la estrategia en la reducción de cuadros graves.

La campaña se implementa de forma anticipada al invierno, período en el que aumenta la circulación de virus respiratorios. “Esto permite reforzar la protección antes de la temporada de mayor circulación viral”, indicó.

La vacuna contra el VSR es gratuita, no requiere orden médica ni turno previo, y está disponible en todos los hospitales y centros de salud de Formosa, tanto en la capital como en el interior provincial. Para recibir la dosis, las embarazadas solo deben acercarse con su DNI. En caso de contar con carnet de vacunación, pueden presentarlo, aunque no es obligatorio.

También está habilitado el Vacunatorio de la Familia, ubicado en el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, en calle Padre Patiño 1255. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano remarcaron que la estrategia forma parte de una política sanitaria sostenida que busca fortalecer la prevención y el acceso equitativo a las vacunas.

En este sentido, las autoridades instan a las futuras madres a aprovechar la oportunidad, destacando que la inmunización no solo protege a la persona gestante, sino que constituye una herramienta clave para cuidar la salud del recién nacido desde el inicio de la vida.

Qué es el Virus Sincicial Respiratorio

El virus sincicial respiratorio es un virus muy común que afecta las vías respiratorias, es decir, la nariz, la garganta y los pulmones. Suele provocar infecciones como resfriados leves, pero en algunos casos puede causar enfermedades más serias como bronquiolitis o neumonía. Es especialmente frecuente en épocas de frío y se transmite fácilmente de persona a persona a través de gotitas al toser o estornudar, o por contacto con superficies contaminadas.

Este virus puede infectar a personas de todas las edades, pero representa un mayor riesgo para bebés, niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado. Los síntomas más comunes incluyen tos, congestión nasal, fiebre y dificultad para respirar. En la mayoría de los casos se resuelve sin complicaciones, aunque en grupos de riesgo puede requerir atención médica.