Ajuste nacional y respuesta local: Formosa redobla esfuerzos frente a la Semana de las Américas

Frente al desfinanciamiento en salud pública, el Gobierno de Formosa respalda la semana de la Vacunación de las Américas, una semana clave en la concientización de la inmunización en hospitales y centros de salud de todo el territorio provincial. Con el objetivo de prevenir enfermedades y reducir complicaciones, estas acciones forman parte de una política sostenida que busca garantizar el acceso a las vacunas del Calendario Nacional, así como a los refuerzos contra COVID-19.

"Los centros de salud y hospitales realiazan distintas actividades alusivas que se extenderán a lo largo de la semana", detalló el jefe del Departamento de Inmunizaciones, Julio Arroyo, en diálogo con Agenfor, sobre las actividades en toda la provincia. Las acciones realizadas a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se desarrollan en el marco de la 24ª semanas de inmunización impulsadas por la Organización Panamericana de la Salud bajo el lema Tu decisión marca la diferencia, que se extiende del 25 de abril al 2 de mayo.

Acceso y prevención como ejes

Arroyo indicó que durante esta semana "se intensifican esas actividades", y remarcó que es mucho más que una campaña anual, sino que "es el reflejo del esfuerzo conjunto que vienen haciendo los países de la región para garantizar que cada persona pueda acceder a la protección que brindan las vacunas".

Asimismo, destacó el valor social de la inmunización: “Si bien, la vacunación es un derecho fundamental, es a su vez un deber. Es un acto de responsabilidad colectiva porque cuando yo me vacuna estoy protegiendo a la salud de los que me rodean”.

La campaña de este año se articula con la Iniciativa para la Eliminación de Enfermedades, que busca erradicar más de 30 afecciones transmisibles hacia 2030, muchas de ellas prevenibles mediante vacunación. El funcionario resaltó que la región logró avances importantes, como la eliminación del sarampión en dos oportunidades, aunque advirtió sobre la necesidad de sostener esos logros frente a los brotes recientes.

"Esto recuerda que las conquistas en materia de vacunación deben sostenerse en el tiempo, con el redoble de esfuerzo y con la atención a las necesidades de cada comunidad", expresó el jefe del Departamento de Inmunizaciones. Finalmente, el funcionario remarcó que la vacunación forma parte de una estrategia sanitaria integral que prioriza el acceso equitativo en todo el territorio provincial.

En esa línea, concluyó: "Poner a la salud pública como prioridad y hacer llegar las vacunas a toda la población y a todos los rincones del territorio provincial, está entre las primeras acciones de la agenda”. De esta manera, Formosa fortalece su participación en una campaña internacional clave y consolida la vacunación como herramienta esencial para el cuidado de la salud colectiva.