Salud pública: Formosa refuerza la prevención de enfermedades reumáticas con abordaje y trabajo interdisciplinario

En el marco de su política de salud pública, el Gobierno de Formosa refuerza la prevención de enfermedades reumáticas con abordaje integral y trabajo interdisciplinario en toda la provincia. En esta oportunidad, se llevó adelante una charla informativa en el Hospital Central de Emergencias Dr. Ramón Carrillo, destinada a pacientes y a la comunidad, con el objetivo de difundir el abordaje integral incluida la importancia de acompañar y cuidar la salud mental.

La actividad, impulsada a través del Ministerio de Desarrollo Humano, fue organizada por el Programa de Enfermedades Reumáticas e Inmunológicas, con la colaboración del servicio de Salud Mental del hospital, y formó parte de una planificación anual orientada a brindar información clara sobre estas patologías y promover un tratamiento adecuado desde un enfoque interdisciplinario.

La jefa del programa, Catalina Gómez, explicó al medio Agenfor que estos encuentros se desarrollan en conjunto con distintas áreas del sistema de salud. En ese sentido, recordó que en marzo se realizó una charla sobre alimentación antiinflamatoria junto al área de Nutrición, mientras que en esta oportunidad se sumó el equipo de Salud Mental.

La pronta atención y el rol de la salud mental

Durante la jornada, se brindaron detalles sobre cómo el sistema público provincial aborda estas enfermedades y se hizo hincapié en la importancia de acudir al primer nivel de atención ante los primeros síntomas. "Desde el primer nivel se debe realizar un chequeo general para descartar otras causas que no sean atribuibles al sistema inmune y así poder realizar la derivación oportuna al especialista reumatólogo", señaló Gómez.

En esa línea, remarcó que estas patologías no se limitan únicamente al dolor articular, sino que pueden comprometer distintos órganos del cuerpo, lo que refuerza la necesidad de un diagnóstico preciso y temprano. En el marco de la actividad uno de los ejes centrales fue la participación del área de Salud Mental que aportó herramientas para acompañar a pacientes con enfermedades crónicas.

Se trabajó sobre la aceptación del diagnóstico y la importancia de sostener los tratamientos en el tiempo. "Se destacó que la salud mental es una prioridad para lograr una adherencia adecuada, además de evitar que la enfermedad se convierta en una limitación para la vida cotidiana del paciente", indicaron.

La actividad contó con una amplia participación y se desarrolló de manera dinámica e interactiva, según señalaron desde la organización. Por su parte, desde el Ministerio de Desarrollo Humano recordaron que el consultorio del programa atiende en el Hospital Central los días lunes, martes y miércoles con turnos programados.

Cabe destacar que el equipo realiza salidas mensuales al interior y lleva atención especializada a hospitales distritales de Las Lomitas, Laguna Blanca e Ibarreta, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la salud en todo el territorio provincial. De esta manera, la provincia continúa con el fortalecimiento su red sanitaria con acciones de prevención, diagnóstico y acompañamiento integral para pacientes con enfermedades reumáticas.