Amnistía denunció una caída de más del 41% del gasto público entre 2023 y 2025.

Amnistía Internacional endureció sus críticas contra Javier Milei y llamó a frenar el avance de los gobiernos “antiderechos” en Argentina. El movimiento internacional acusó a la administración libertaria de consolidar un modelo donde “el control social prevalece sobre la garantía de derechos humanos”. Según la organización no gubernamental, el gasto público en Argentina cayó más de 41% en términos reales entre 2023 y 2025, mientras crecieron o resistieron mejor los fondos para seguridad e inteligencia.

“Mientras se recortan las políticas esenciales para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia de género, se fortalecen los presupuestos destinados a controlar, vigilar y reprimir”, describió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en el marco del lanzamiento de del Informe Anual “La situación de los derechos humanos en el mundo”.

“Este modelo transmite un mensaje inequívoco: el Estado decidió ajustar precisamente a quienes más debería proteger”, advirtió Belski. En este sentido, la organización precisó que mientras las áreas de salud, educación, alimentación y vivienda fueron las más afectadas por la “motosierra”, las partidas para seguridad e inteligencia registraron incrementos reales o reducciones significativamente menores.

La organización puso de manifiesto también el aumento de la criminalización de la protesta, el hostigamiento a la prensa y la estigmatización de voces críticas, lo que configura un “clima donde la verdadera libertad se reduce”. Paralelamente, el movimiento internacional denunció la “persistencia” de la violencia contra las mujeres y el debilitamiento de las políticas públicas de género. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en 2024 se registraron 228 víctimas letales de violencia de género en el país, lo que equivale a una cada 39 horas.

Una deriva ultraderechista global

Amnistía advirtió que lo que sucede en Argentina se corresponde con una deriva global alarmante. “Lo que vemos en Argentina dialoga con una deriva global alarmante: los depredadores intentan destruir décadas de esfuerzos por construir salvaguardas más sólidas mediante el multilateralismo y el derecho internacional”, contextualizó la ONG. Asimismo, alertó sobre un ataque directo a las salvaguardas de derechos humanos construidas durante décadas, con un debilitamiento del sistema internacional promovido por estados poderosos, como Estados Unidos.

La organización no gubernamental también puso el foco en la persistencia de detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela, y remarcó la necesidad de justicia y reparación. A su vez, denunció la profundización de las políticas represivas de los talibanes contra mujeres y niñas en Afganistán. Además, alertó sobre el uso de software espía y vigilancia digital contra periodistas y activistas a nivel global.