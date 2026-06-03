FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de un camión militar pasando junto a trabajadores y miembros del servicio que instalan redes antidrones sobre una carretera, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania

​Rusia acusó el miércoles a Ucrania de matar a ocho civiles y herir a otros once ‌en un ataque con ‌drones contra un autobús de pasajeros que circulaba por la región de Donetsk, controlada por Rusia, en el este de Ucrania.

Denis Pushilin, el jefe de la región nombrado por Rusia, dijo que el dron ucraniano había alcanzado el autobús cuando se detuvo para ​recoger pasajeros en ⁠la localidad de Yenákiyeve, en Donetsk, durante de ‌su ruta de Moscú a Simferópol, en ⁠Crimea, controlada por Rusia.

Las fuerzas ⁠de Kiev, dijo en un comunicado, habían "cometido otro acto de agresión inhumana sin precedentes". No hubo comentarios inmediatos por ⁠parte de Ucrania, que, al igual que ​Rusia, niega haber atacado deliberadamente a ‌civiles.

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Había 53 personas registradas para ‌viajar en el autobús. Los investigadores rusos dijeron ⁠que habían abierto una causa penal por lo que describieron como un "ataque terrorista" y que estaban trabajando para identificar a los responsables.

Un vídeo difundido por los ​investigadores ‌mostraba los restos del autobús de pasajeros blanco aparcado junto a la carretera. Partes de su techo metálico se habían hundido, el interior estaba completamente calcinado y todas las ventanas estaban ⁠destrozadas.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, describió el ataque como parte de una "cacería" ucraniana de civiles, mientras que Rodion Miroshnik, embajador especial del ministerio, dijo que el ataque tenía como objetivo intimidar a la población civil.

Miroshnik acusó a Ucrania de utilizar el ‌apoyo militar y financiero occidental "para paralizar las conexiones de transporte civil y crear condiciones de vida insoportables".

La propia Rusia llevó a cabo el martes un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania que causó 23 muertos ‌y 130 heridos. Moscú dijo que el ataque era una respuesta a una agresión mortal de Ucrania contra una ‌residencia de estudiantes ⁠en Lugansk, controlada por Rusia, algo que Kiev niega haber hecho.

Con información de Reuters