Alerta: la ANMAT prohibió de urgencia un limpiahornos muy utilizado

Anmat retiró del mercado el limpiador Max Aroma.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) encendió las alarmas al prohibir de forma inmediata la comercialización y uso de un popular producto de limpieza. Se trata del limpiahornos y parrillas de la marca Max Aroma, fabricado por la firma de Blas Parra. La medida, oficializada a través de la Disposición 3351/2026, advierte sobre irregularidades en su registro que podrían comprometer la seguridad de los usuarios.

La investigación del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal reveló un dato técnico inquietante: el producto había sido inscripto originalmente bajo la categoría de "riesgo 1". Sin embargo, tras una evaluación técnica rigurosa del expediente, se determinó que por su composición química pertenece en realidad a la categoría de "riesgo 2", la cual demanda controles y estándares de seguridad mucho más estrictos para salir a la venta.

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Lo más grave del caso es que, según consta en las actuaciones del organismo, la empresa continuó elaborando el producto incluso después de haber sido notificada formalmente sobre la inhibición de su registro en agosto de 2024. Esta flagrante falta de cumplimiento normativo motivó a la ANMAT a ordenar el retiro urgente de las góndolas de todos los lotes del producto rotulado como "Max Aroma, LIMPIAHORNOS Y PARRILLAS. Limpia en frío hornos y parrillas".

Alcance total y sanciones legales

La prohibición no solo afecta a los comercios físicos de barrio o grandes cadenas de supermercados, sino que se extiende específicamente a las plataformas de venta electrónica (e-commerce), donde el producto todavía podría estar circulando sin control. La firma responsable, ubicada en la calle Río Pescado en la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, ya reconoció la autoría del producto ante los fiscalizadores sanitarios.

Como consecuencia directa de estas infracciones, el organismo inició un sumario sanitario tanto contra la firma MAX AROMA de Blas Parra como contra su director técnico, Alberto Fernando Videla Hubscher. Esta medida busca proteger a los consumidores de productos que no cuentan con las garantías regulatorias necesarias para su manipulación en el hogar.

Se recomienda a la población revisar sus alacenas y cesar de inmediato el uso de este limpiador para evitar riesgos innecesarios a la salud. La resolución ya ha sido comunicada a todas las autoridades sanitarias provinciales y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para garantizar su efectivo cumplimiento en todo el territorio argentino.