El Gobierno presiona en el Senado para avanzar con su plan de blanqueo y entrega de armas

Mientras impulsa la reforma electoral y un nuevo ajuste a las personas con discapacidad, el Gobierno busca acelerar este miércoles el dictamen en el Senado sobre el proyecto para la regularización de la tenencia de armas de fuego. El proyecto se combina con la prórroga de un programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.
La Libertad Avanza quiere convertir en ley el proyecto en la primera semana de mayo y por eso motivo buscará firmar dictamen sobre esta iniciativa en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, que presiden el libertario Gonzalo Guzmán Coraita y la radical Carolina Losada, según informaron fuentes parlamentarias a la agencia Noticias Argentinas. En ese marco, se espera que durante la reunión de comisión brinde un informe Juan Pablo Allan, Director Ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR).
La iniciativa fue enviada el 15 de mayo del 2024 por el presidente Javier Milei, y la ex ministra y hoy jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Entre otros elementos, el proyecto, que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados en octubre del 2024, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.
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Uno por uno, los principales ejes del proyecto sobre armas
La iniciativa que debate el Senado propone cambios en el régimen de tenencia de armas de fuego, simplifica trámites para legítimos usuarios, habilita un plazo de regularización para casos no autorizados y extiende hasta fines de 2027 el programa de entrega voluntaria con incentivo económico.
A continuación los puntos destacados de la iniciativa:
- Quienes renueven la Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento no deberán volver a acreditar idoneidad en su manejo ante la ANMaC.
- El proyecto propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
- Quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas podrá entregarlas de forma voluntaria y anónima para su posterior destrucción, sin consecuencias legales.
- Se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC a quienes posean armas no autorizadas.
- La ANMaC busca estimular la entrega voluntaria mediante un incentivo económico consistente en un cupón de pago canjeable por efectivo.
- Para acceder al programa, el usuario deberá ingresar primero al sistema de forma virtual con un número de serie.
- El sistema permite detectar armas con pedido de secuestro y ponerlas a disposición de la Justicia.
- Una vez entregada, el arma es utilizada de inmediato delante del usuario y luego destruida en un horno de alta temperatura.
- La legislación se centra en la tenencia legítima de armas de fuego, no en la portación.
- La portación sólo está admitida para personal de fuerzas de seguridad y personal autorizado de seguridad privada.