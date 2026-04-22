El Gobierno presiona en el Senado para avanzar con su plan de blanqueo y entrega de armas

La Libertad Avanza quiere convertir en ley la iniciativa en la primera semana de mayo.

Mientras impulsa la reforma electoral y un nuevo ajuste a las personas con discapacidad, el Gobierno busca acelerar este miércoles el dictamen en el Senado sobre el proyecto para la regularización de la tenencia de armas de fuego. El proyecto se combina con la prórroga de un programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

La Libertad Avanza quiere convertir en ley el proyecto en la primera semana de mayo y por eso motivo buscará firmar dictamen sobre esta iniciativa en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, que presiden el libertario Gonzalo Guzmán Coraita y la radical Carolina Losada, según informaron fuentes parlamentarias a la agencia Noticias Argentinas. En ese marco, se espera que durante la reunión de comisión brinde un informe Juan Pablo Allan, Director Ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR).

La iniciativa fue enviada el 15 de mayo del 2024 por el presidente Javier Milei, y la ex ministra y hoy jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Entre otros elementos, el proyecto, que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados en octubre del 2024, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Uno por uno, los principales ejes del proyecto sobre armas

La iniciativa que debate el Senado propone cambios en el régimen de tenencia de armas de fuego, simplifica trámites para legítimos usuarios, habilita un plazo de regularización para casos no autorizados y extiende hasta fines de 2027 el programa de entrega voluntaria con incentivo económico.

A continuación los puntos destacados de la iniciativa: