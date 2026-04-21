Milei enviará este miércoles al Congreso su reforma electoral: eliminará las PASO

El presidente Javier Milei anunció que este miércoles enviará al Congreso una reforma electoral para eliminar las PASO, modificar el financiamiento de los comicios e implementar la ley de Ficha Limpia para todos los candidatos presidenciales.

"Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas del a casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia: los corruptos afuera para siempre. Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo!", escribió Milei en X.

El Presidente envió su mensaje cuando terminaba su tercera gira por Israel, donde cantó la icónica canción "Libre", de Nino Bravo, y posó junto al ministro israelí Benjamín Netanyahu. Mientras, en Argentina, miembros de su Gabinete y los principales líderes opositores se reunían en la Basílica de Luján para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco.

La propuesta forma parte de una de sus promesas de reformas que anunció el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, donde aseguró que uno de los 90 proyectos que enviará el oficialismo en 2026 tenía que ver con cambiar el sistema electoral.

"La política, para nosotros, debe ser nuevamente puesta al servicio de la sociedad. Por eso necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables ante sus representados", dijo Milei en aquel discurso.

Los principales cambios

La eliminación de las PASO, una de los puntos anunciados ahora por el líder libertario, será una de las claves que podrían modificar el escenario político de la oposición rumbo a las elecciones de 2027. Para los comiciosanteriores, las primarias también habían sido suspendidas en febrero del año pasado, pero por única vez.

"Me parece que las PASO desgastan a la gente", dijo Milei en un reportaje que dio a La Nación+ el mismo día de la apertura de sesiones. Las primarias podrían ser una herramientas para que la oposición dirima su interna en 2027, tanto para el PJ como para las provincias donde va a querer disputar poder La Libertad Avanza (LLA).

Por su parte, la ley de Ficha Limpia, impulsada principalmente por el PRO y LLA, tendrá como objetivo a inhabilitar a personas condenadas por corrupción para postularse a cargos públicos electivos nacionales. Su intención es impedir candidaturas de quienes tienen sentencias ratificadas en segunda instancia.

Además, otra de las claves será el financiamiento de los partidos, ya que podría habilitarse el financiamiento privado sin ningún tipo de límites. Este punto, del que aún no trascendieron detalles, también había sido cuestionado incluso por el PRO, su principal aliado.