Siete líneas de colectivo volverán a su recorrido en importante calle de la Costa Argentina: los cambios

El Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón aprobó una ordenanza que modifica el recorrido de siete líneas de colectivos y habilita su regreso al esquema inicial, que tenía el transporte público antes de la pandemia del Covid-19.

La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo a partir de un pedido de la Provincia, por las obras que está llevando adelante en el centro histórico de Mar del Plata.

La ordenanza establece que las unidades volverán a circular por la calle Belgrano y dejarán de pasar por el sector de la Plazoleta Almirante Brown. El cambio afecta a las líneas 551, 552A, 552B, 553, 573A, 573B y 573BP, que habían sido desviadas durante el año 2020, en el marco de las restricciones sanitarias y la reorganización del espacio público durante la emergencia por el coronavirus.

La vuelta al esquema previo en los recorridos de los colectivos

Hace ya seis años, un total de 14 líneas de colectivo habían modificado sus recorridos para evitar circular por calles como Córdoba y Belgrano.

En ese momento, se habían instalado decks gastronómicos como medida para acompañar al sector en un contexto de restricciones, que impedían la normal circulación de las unidades por las arterias del centro.

Con la nueva ordenanza, se restituye el circuito original para siete de esas líneas, lo que implica un retorno al esquema tradicional de circulación en el centro marplatense. En particular, las unidades de colectivos volverán a ingresar hacia la zona costera a través de la calle Belgrano, dejando atrás el paso por la Plazoleta.

La nueva ordenanza y el impacto que tiene en la circulación

Según los fundamentos de la nueva ordenanza, la modificación responde a la necesidad de reducir la concentración de ascenso y descenso de pasajeros en la zona de la Rambla, especialmente en el contexto de las obras de puesta en valor que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está desarrollando allí.

Los trabajos de revalorización contemplan desagües pluviales, recambio completo de soldados, mejoras en iluminación, accesibilidad, cocheras subterráneas y reordenamiento general del espacio público.

El cambio implicará una reorganización del tránsito en uno de los sectores más transitados de la ciudad y tendrá impacto directo en los usuarios del transporte público.

Tras la sanción de la ordenanza, el Municipio deberá avanzar con la adecuación operativa del sistema, lo que incluye tareas de señalización y ajustes logísticos para implementar el nuevo esquema de recorridos, durante los próximos días.