La incorporación de los colectivos eléctricos al sistema de transporte de la ciudad de Santiago del Estero reviste una propuesta innovadora.

La Municipalidad de la ciudad de Santiago del Estero puso en marcha el lunes 13 de abril desde las 6 de la mañana el servicio experimental de la nueva línea E, la primera con colectivos eléctricos de transporte de pasajeros.

El inicio del recorrido fue confirmado a través de las redes sociales oficiales, donde destacaron la incorporación de las unidades como alternativa sustentable en el sistema urbano de la “Madre de Ciudades”. "Comenzó a las 6 de la mañana el servicio experimental de la primera línea de colectivos eléctricos de transporte de pasajeros de la Municipalidad de la Capital", repasó.

¿Cómo son los nuevos colectivos eléctricos de Santiago del Estero?

La incorporación de los colectivos eléctricos al sistema de transporte de la ciudad de Santiago del Estero reviste una propuesta innovadora que forma parte del programa de electromovilidad impulsado por la comuna, a fin de reducir el impacto ambiental y modernizar la red urbana.

Operados por un equipo de mujeres y sin generación de contaminación sonora ni emisiones de dióxido de carbono, comenzarán a cubrir distintos sectores de las zonas norte y sur, conectándolos con puntos estratégicos como centros comerciales, instituciones educativas, áreas administrativas y de salud.

El servicio funcionará de lunes a viernes en tres franjas horarias:

de 6 a 9.30 por la mañana,

de 11 a 15 al mediodía,

de 17 a 21 por la tarde y noche.

El boleto, por su parte, tendrá el mismo costo que el resto de las líneas y se utilizará la tarjeta habitual del transporte público.

"Esta experiencia piloto permitirá evaluar el funcionamiento del sistema con vistas a su posible ampliación en el futuro", remarcaron desde la Municipalidad de Santiago del Estero.