Cómo viajar gratis en el transporte público con cuenta DNI

Los aumentos en el transporte público golpearon fuerte en todo el país. Pero para los usuarios de Mar del Plata, el mes de abril trae una noticia que alivia -al menos un poco- el bolsillo de las y los usuarios. Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece un reintegro total del valor del pasaje en colectivos. Eso significa viajar gratis, sin costo efectivo.

El beneficio es simple y automático. Los pasajeros deben pagar el boleto con el celular, utilizando la aplicación en las validadoras con tecnología NFC o escaneando el código QR que está en cada unidad.

Una vez realizado el pago, el sistema devuelve el 100% del dinero sin que el usuario tenga que hacer ningún trámite extra. No hay que presentar formularios, sacar turnos, ni esperar semanas.

Un tope mensual que permite varios viajes sin costo

Si bien la promoción cubre el valor total del pasaje, tiene un tope mensual que no fue detallado en el anuncio oficial, pero según experiencias previas suele ser suficiente para los viajes diarios de ida y vuelta al trabajo o al estudio.

La medida busca amortiguar el impacto de las subas tarifarias en el presupuesto cotidiano, especialmente para quienes dependen del colectivo para moverse.

Solo para Mar del Plata, al menos por ahora

Por el momento, el beneficio está vigente exclusivamente en Mar del Plata. No se informó si se extenderá a otras ciudades de la provincia. Tampoco se sabe si seguirá vigente durante mayo.

Los usuarios deben tener la aplicación Cuenta DNI descargada en su celular y asociar una tarjeta Visa Débito del Banco Provincia para poder acceder al reintegro. El pago se realiza directamente con el celular, sin necesidad de usar la tarjeta física.

Más que ahorro: inclusión digital

Además del alivio económico, la iniciativa fomenta el uso de herramientas digitales en el transporte público. Pagar con el celular es más rápido, evita tener que cargar la SUBE y moderniza la experiencia de viaje.

Para quienes todavía no se animan a usar billeteras virtuales, esta puede ser una buena oportunidad para dar el paso.

Cómo activar el beneficio paso a paso

Descargá la app Cuenta DNI (disponible en Android e iOS). Registrate con tu DNI y vinculá una tarjeta Visa Débito del Banco Provincia. Al subir al colectivo, abrí la app y seleccioná la opción de pago con NFC o escaneá el código QR del validador. Pagá normalmente. El reintegro del 100% se acreditará automáticamente en tu cuenta.

El beneficio está vigente hasta el 30 de abril. Aprovechalo antes de que termine el mes.